EL PSOE EMPRENDERÁ EL CAMINO AL TC SI EL GOBIERNO NO SE SOMETE AL CONTROL PARLAMENTARIO

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, adelantó este martes que están dispuestos a iniciar los trámites parlamentarios para que la Cámara acuda ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno no accede a someterse al control parlamentario.

Hernando, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, advirtió que desde este mismo jueves ya se podría presentar la iniciativa parlamentaria para que el Congreso recurra ante el TC en el caso de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acuda como está previsto a la Comisión de Defensa que lo ha requerido. “Ahí sabremos ya si el Gobierno está desobedeciendo y revelándose”, agregó.

Pero, el portavoz socialista optó por esperar a la semana que viene antes de iniciar cualquier procedimiento por si el Gobierno cambia de parecer tras la carta remitida por el presidente del Congreso.

Para el dirigente socialista, la actitud del Gobierno es “insólita” en una democracia porque se niega a comparecer ante las Cortes y, por tanto, se declara en “rebeldía”.

De esta manera, Hernando aludía a la decisión el Ejecutivo, trasladada al Congreso, de no someterse al control parlamentario aduciendo que están en funciones. Pero, para el PSOE, “el gobierno está sometido al control” porque el Congreso “no está en funciones”.

De hecho, considera “contradictorio” el argumentario expuesto por el Ejecutivo con el emitido por el secretario general de la Cámara, que dice que la Mesa del Congreso puede “admitir y ordenar a trámite” las iniciativas parlamentarias que se consideren, entre las que están preguntas al Ejecutivo, o peticiones de comparecencia.

El PSOE está convencido de que el Ejecutivo en funciones tiene que rendir cuentas ante el Congreso y, por eso, mantiene su intención de llevar ante la Mesa y la Junta de Portavoces de la próxima semana su solicitud de comparecencia en pleno del presidente Mariano Rajoy.

De esta manera, si el Gobierno se negase a que el jefe del Ejecutivo comparezca en el pleno del día 30, el PSOE llevaría ante el Pleno una iniciativa para que se instara al Congreso a elevar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, el Gobierno tendría un mes para responder al Congreso antes de que, oficialmente, el asunto llegue al Alto Tribunal.

Por ello, el portavoz socialista sostiene que “lo más eficaz” es que el propio Gobierno reconsidere su postura y, finalmente, acceda al control parlamentario porque, de lo contrario, se sentaría un “mal precedente”.

