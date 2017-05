CATALÁ EMPLAZA AL PSOE A DENUNCIARLE SI TIENE PRUEBAS DE QUE HA INTERFERIDO EN INVESTIGACIONES POR CORRUPCIÓN

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, emplazó hoy al PSOE a llevarle a los tribunales si tiene pruebas de que ha interferido en investigaciones sobre corrupción como el ‘caso Lezo’ o que ha presionado a la Fiscalía en sumarios relacionados con miembros del PP.

Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el parlamentario socialista Antonio Rodríguez Esquerdo le preguntó si se considera “legitimado”, tras lo sucedido en las últimas semanas, para llevar a cabo las reformas que la Justicia española requiere.

A este respecto, el ministro dijo que se siente legitimado porque le apoya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y porque tiene interlocución con los colectivos profesionales de la Justicia. Añadió que ambas circunstancias le llevan a considerar que tiene capacidad para promover las reformas “muy necesarias” que necesita el sistema judicial español.

Al mismo tiempo, Catalá emplazó al PSOE a dejar de trasladar un “halo de sospecha” sobre su actuación respecto a casos de corrupción y la independencia de la Fiscalía, de manera que si tiene alguna prueba acuda a los juzgados.

“Si tienen alguna prueba”, dijo el ministro, “alguna cosa que puedan acreditar, seguro que los tribunales les atenderán adecuadamente y se investigará cualquier acción impropia que ustedes puedan acreditar”.

“NINGUNA CREDIBILIDAD”

Además, convencido de que el PSOE no tiene pruebas contra él, el titular de Justicia emplazó a este partido a empezar a negociar “cuanto antes” de reformas judiciales, algo que dijo es necesario hace “cuanto antes”.

Por su parte, Rodríguez Esquerdo emplazó a Catalá a dimitir, puesto que “ya no tiene ninguna credibilidad” después de que, según este senador, haya intentado condicionar casos de corrupción que afectan a miembros del PP con “fiscales acólitos”.

Este senador socialista emplazó al ministro a dimitir “por dignidad propia” y “cuanto antes mejor”, porque si no Rajoy “le dejará tirado” cuando lo considere oportuno. “Deje de ser fuerte y váyase”, concluyo este parlamentario.

