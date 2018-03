CATALÁ EMPLAZA A CIUDADANOS A NO PONER “PALOS EN LAS RUEDAS” SI QUIERE VER CUMPLIDO EL PACTO DE INVESTIDURA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, emplazó este martes a Ciudadanos a no poner “palos en las ruedas” si quiere que se apliquen las 150 medidas que este partido y el PP pactaron en 2016 para hacer presidente a Mariano Rajoy.



Catalá se refirió a este asunto en el Pleno del Senado, durante el parlamentario Luis Crisol le preguntó “sobre el cumplimiento, por parte del Gobierno, del acuerdo de investidura y permitir así que haya Presupuestos Generales del Estado para el año 2018”.

A este respecto, el ministro hizo un balance “bastante positivo” de la puesta en práctica del acuerdo de investidura, puesto que de las 150 medidas acordadas entre PP y Ciudadanos hay ya 50 cumplidas y otras 67 están en desarrollo.

NO ES UN “CHEQUE EN BLANCO”

Catalá añadió que el partido de Albert Rivera también debe tener en cuenta que el “espíritu” del pacto es la “cooperación”, en referencia a que la formación naranja también debe poner de su parte. Puso como ejemplo que es como si dos personas van en una bicicleta tándem y el de atrás no da pedales, lo que le convierte en un “peso muerto”.

Por este motivo, llamó a Ciudadanos a no poder “palos en las ruedas”, ya que el Gabinete de Rajoy tiene la “máxima voluntad” de llevar a la práctica lo pactado con el partido de Rivera, algo para lo que todavía queda legislatura.

Por su parte, el senador Crisol apuntó que el tiempo transcurrido desde la firma del pacto de investidura tiene “claroscuros”, al tiempo que destacó que el PP debe entender que el respaldo que se le dio no es un “cheque en blanco”. Por ello, pidió afrontar ya reformas como la mejora del mercado laboral o aplicar el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



