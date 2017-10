EL EMBAJADOR ITALIANO RECELA DE LA EUROPA A DOS VELOCIDADES

Google Plus

El embajador de Italia en España, Stefano Sannino, afirmó este viernes en el Foro de la Nueva Economía que la idea de la Europa a dos velocidades “no me convence”, ya que la Unión Europea “es una”.

Así se pronunció Sannino durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que reconoció que el proyecto comunitario vive un momento “muy complicado” en el que se ha llegado a cuestionar su “propia esencia”, “golpeándola de manera indiscriminada”.

El embajador concedió que se critique legítimamente las decisiones e incluso el funcionamiento de la UE, si bien advirtió de que “cuando se destruye algo es muy complicado reconstruirlo”.

Por ello, se felicitó de que Alemania, España, Francia e Italia se hayan erigido en una suerte de “núcleo duro” de la UE, lo que contribuirá, a su juicio, a dar oxígeno al proyecto comunitario.

Esto le sirvió para mostrar sus dudas acerca de la conveniencia de poner en marcha la llamada Europa a dos velocidades, puesto que la UE es “una” y no conviene desgajarla en distintos niveles.

El pasado 6 de marzo en el Palacio de Versalles de París el entonces presidente francés, François Hollande, la canciller alemana, Angela Markel, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, abogaron por la Europa a dos velocidades con el objetivo de hacer frente al ‘Brexit’, al ascenso de los populismos y al desafío que representan los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

Sannino explicó que el ‘Brexit’ y la llegada de Trump al poder con su apuesta por el “unilateralismo” ha obligado a la UE “a mirar las cosas de forma distinta”.

Por esa razón, advirtió a quienes sienten la tentación de apostar por políticas aislacionista de que “quedarse fuera en un mundo globalizado no es tan bonito”. “Fuera hace mucho frío”, sentenció.

Por último, comentó que el proceso de toma de decisiones en la UE es “complejo”, lo que, dijo el embajador, es “el precio de la democracia” y animó a España e Italia a jugar un “papel muy importante” en el seno de la Unión Europa.

