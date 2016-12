C´S INSISTE EN ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS DE POLÍTICOS POR LA VÍA 'EXPRÉS' PESE A LA RETICENCIA DEL GOBIERNO

La dirección de Ciudadanos mantiene su pretensión de impulsar una reforma "exprés" de la Constitución para eliminar los aforamientos de los parlamentarios a pesar de las reticencias del Gobierno a materializar esa medida.

En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos se interesó por ese compromiso incluido en el acuerdo de investidura con el PP, pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó de que esa medida tiene que ir acompañada de otras que no pueden hacerse con esa celeridad.

En rueda de prensa este martes, el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, dejó claro que su formación mantiene ese compromiso de eliminar "lo antes posible" el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno.

Gutiérrez precisó que Ciudadanos está dispuesto a dialogar sobre los otros aforamientos de los que habló la vicepresidente y a abordar el debate sobre si también hay que suprimirlos o no.

Sin embargo, insistió en que la sociedad reclama algo que los viejos partidos "siguen sin entender", y es que la clase política no puede tener ningún tipo de situación "especial" ni de "privilegio" respecto al común de los ciudadanos, y por eso es necesario eliminar esos aforamientos de forma "exprés" aunque después se pueda abrir el debate sobre los demás.

Los ciudadanos, dijo Gutiérrez, no hablan de los aforamientos de los policías, los militares o los jueces, sino de los políticos, y por eso hay que tomar esa medida "lo antes posible".

