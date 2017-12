LEY ELECTORAL Y NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, GRANDES OBJETIVOS DE RIVERA EN 2018

La reforma de la Ley Electoral y la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica son dos de los grandes retos que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha marcado para el 2018.



Rivera hizo balance del año en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que marcó como reto inmediato la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que depende de que el Gobierno cumpla con sus compromisos y encuentre otros socios que apoyen.

Dejó claro que en Ciudadanos "no mezclamos una cosa con otra" y el incremento de su fuerza no implica que vaya a poner en riesgo la estabilidad política y económica en España.

Sin embargo, sí subrayó que el Gobierno tendrá que ir cumpliendo los compromisos adquiridos, que en esos Presupuestos pasan, por ejemplo, por incluir 500 millones de euros para iniciar la equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Precisó, en ese sentido, que los 500 millones tienen que ir al capítulo de salarios, no mezclados con otras partidas de inversiones o mejoras de instalaciones o de recursos, como está "intentando" el Gobierno.

Además, subrayó que algunas reformas "no cuestan un duro", como la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que sea más proporcional y facilite que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías parlamentarias.

El efecto de la Loreg en ese sentido se ha visto en Cataluña, subrayó, donde la victoria de Ciudadanos ha demostrado que no existe una mayoría indepentista que, sin embargo, sí cuenta con una mayoría absoluta en escaños.

Rivera considera necesaria una ley electoral que garantice mayor proporcionalidad en esa traducción de votos a escaños, porque en el siglo XXI los derechos no pueden recaer en los territorios sino que tienen que poder ser ejercidos por los ciudadanos.

Cree que 2018 tiene que ser también el de aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica no solo por la urgencia de ingresos para las comunidades sino porque el sistema actual es "opaco" y "obsoleto".

En solo trece meses de legislatura, Rivera considera que Ciudadanos ha conseguido imprimir un "giro" a las políticas económicas y sociales del PP, que antes hacía recortes y subía impuestos, dejando en la cuneta a tres millones y medio de personas que perdieron su hueco en la clase media.

El giro en la política fiscal se verá con un alivio de la carga para esas clases medias si el Gobierno cumple sus compromisos en los Presupuestos de 2018, aseguró, junto a nuevos derechos como el complemento salarial para jovenes o la ampliación del permiso de paternidad. Entre los objetivos pendientes, regular la maternidad subrogada y sacar adelante el pacto educativo.

Dondel PP más "arrastra los pies" es en materia de regeneración democrática, a pesar de lo cual Ciudadanos ha conseguido tramitar una ley integral contra la corrupción que espera ver aprobada en primavera y que incluye la supresión de indultos a condenados por corrupción, la protección de denunciantes y la regulación de los lobbys y de las 'puertas giratorias', entre otras medidas.

Además, Rivera dejó claro que Ciudadanos "seguirá batallando" para suprimir los aforamientos de los políticos a pesar de las resistencias de los grandes partidos.

Ciudadanos tiene en el tramitación también una reforma de la ley que regula la Fiscalía General del Estado pendiente de someterse al debate de toma en consideración para iniciar su andadura parlamentaria.

En el horizonte está también la reforma de la Constitución, en la que Ciudadanos no quiere abordar solo cuestiones puramente territoriales sino institucionales, por ejemplo la modificación del Senado para que no sea un "cementerio de elefantes".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso