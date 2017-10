CATALUÑA. LA JUNTA ELECTORAL IMPONDRÁ A TV3 Y RAC1 CRITERIOS DE INDEPENDENCIA TRAS LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros en virtud del artículo 155 de la Constitución no incluyen la intervención de los medios de comunicación públicos de Cataluña pero la decisión de Mariano Rajoy de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre provocará que la Junta Electoral imponga criterios de independencia y ecuanimidad en sus emisiones.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Servimedia que entre las medidas acordadas por el Consejo de Ministros no hay ninguna que afecte directamente a los medios de comunicación catalanes -como la televisión TV3, la radio RAC1 o la agencia ACN- pero sí indirectamente porque la Junta Electoral dará nuevas indicaciones al abrirse un periodo de convocatoria de urnas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que el objetivo que perseguía en el Senado al incluir la gestión de los medios públicos entre las medidas a adoptar dentro del artículo 155 ya no es necesario porque la convocatoria de elecciones autonómicas obliga a que los medios públicos mantengan una posición de neutralidad y un reparto de tiempos equitativo entre las fuerzas políticas, de acuerdo a su actual representación parlamentaria.

Las fuentes consultadas por Servimedia indicaron que será la Junta Electoral de Cataluña la que determine los criterios a aplicar en los medios de comunicación catalanes hasta que se celebren las elecciones autonómicas el 21 de diciembre, tal y como sucede siempre en este tipo de circunstancias.

No obstante, la Junta Electoral Central supervisará dentro de lo habitual el trabajo de la catalana y podrá resolver sobre los recursos que se le eleven para un correcto tratamiento de la información en los medios públicos que hasta ahora dependían de la Generalitat.

