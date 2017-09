ELA dice que el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán se logra "con la confrontación, de la que Urkullu rehuye"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado que al lehendakari, Iñigo Urkullu, "se le nota demasiado que no está de acuerdo con el proceso catalán", y ha advertido de que "el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán solo se puede conseguir mediante la confrontación democrática, de la que el lehendakari rehuye". Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha considerado "decepcionante" que, tras lo ocurrido esta semana en Cataluña, el lehendakari no anunciara ayer que rompe sus acuerdos con el Gobierno "antidemocrático" del PP.

Muñoz ha realizado estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru para valorar la situación en Cataluña y anunciar nuevas iniciativas en favor de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El líder de ELA ha afirmado que lo que está ocurriendo en Cataluña es "aire fresco en Cataluña, para Euskal Herria y para el Estado, para intentar llevar adelante la construcción de la democracia que día a día se socava con decisiones como las que el Gobierno español está llevando adelante".

Tras manifestar que el proceso catalán "va a continuar", ha asegurado que el Gobierno español "va a reprimir más", por lo que la mayoría sindical vasca "tiene que estar del lado de los que son reprimidos".

Por otro lado, ha destacado que la clase política en Cataluña "de manera mayoritaria y democrática ha decidido que al veto permanente del Estado a sus reclamaciones hay que hacerle frente mediante la confrontación democrática", a la vez que "han concluido que es un tongo político aceptar el dilema que plantea el Estado español de que la ley es igual a la democracia".

"En la ley española la democracia catalana y vasca no entran, sino que en la ley española entra la involución del Estado en todos los órdenes y también el orden del autogobierno", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que en Cataluña "la posición institucional refuerza la movilización social, y la movilización social refuerza la posición política", lo que, a su juicio, es "muy importante, porque más del 85% de la gente en Cataluña desea que le dejen votar, y solo el nacionalismo español heredero del franquismo es capaz de convertir el delito el ejercicio de la votación cuando el 85% de la población catalana quiere votar".

En referencia a Euskadi, Muñoz ha dicho que al lehendakari, Iñigo Urkullu, "se le nota demasiado que no está de acuerdo con el proceso catalán", y "no le gusta la referencia de confrontación democrática ni de movilización social". "No le gusta lo que pasa en Cataluña, y tampoco le gustó, porque lo dijo él mismo, el estatuto político en tiempos de Ibarretxe", ha afirmado.

Muñoz ha criticado que "la apuesta del PNV es un entendimiento en donde saben que el derecho a decidir del pueblo vasco no tiene cabida", y ha insistido en que "el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán solo se puede conseguir mediante la confrontación democrática, de la que el lehendakari rehuye".

El dirigente de ELA ha afirmado que "las leyes que impiden el derecho a decidir en Cataluña son injustas" y "es democrático y justo pelear contra esas imposiciones". Asimismo, ha advertido de que lo que está ocurriendo en Cataluña "no es un tema jurídico, sino que el poder político está instrumentalizando al poder judicial para convertir en delito lo que no es delito en el Código Penal".

Tras defender la celebración del referéndum del 1 de octubre, Muñoz ha dicho que "ya es fuerte" que el PNV diga que "la corrupción política no inhabilita al PP para acuerdos políticos", y ha preguntado a los jeltzales si, "en esta coyuntura, van a sostener a ese partido en el Gobierno, cuando ese partido ha decidido que va a utilizar todos los instrumentos represivos para dejar en agua de borrajas el derecho del pueblo catalán a decidir democráticamente su futuro".

RESPUESTA "REGRESIVA"

También ha intervenido la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, quien ha mostrado la solidaridad de los sindicatos al pueblo catalán, porque "estamos con Cataluña y con la democracia", y ha criticado que en Cataluña "se ha dado un salto más en la respuesta represiva por parte del Gobierno español, con las detenciones" de cargos de la Generalitat, para quienes ha pedido su liberación.

Según ha dicho, en estos momentos Cataluña se encuentra en "un estado de excepción en el que no se respetan los derechos civiles y políticos". En ese sentido, ha denunciado que, "ante un problema político, una vez más, el Estado español ha respondido como sabe, con la represión".

Tras mostrar el apoyo "incondicional" de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru al referéndum catalán, Aranburu ha señalado que el Estado español "ha demostrado que no es posible hacer un camino acordado para garantizar el derecho a decidir" y, por ello, ha considerado que el pueblo catalán "tiene plena legitimidad para convocar el referéndum". A su entender, "apoyar el referéndum es apoyar la democracia, porque dar la palabra a la ciudadanía y respetar lo que digan nunca puede ser delito".

Por ello, cree que "quienes defendemos el derecho a decidir, debemos tener una posición muy clara respecto a ese referéndum, y hay que defenderlo". Tras destacar la "determinación y la valentía" con la que el pueblo catalán está respondiendo a "los ataques represivos" del Estado español en base a la "legitimidad que da tener la convicción de que dar la palabra al pueblo nunca puede ser un delito", Aranburu ha advertido de que "lo que pasa en Cataluña nos incumbe, porque somos dos pueblos con realidades diferentes, pero somos parte de un mismo estado antidemocrático".

La líder de LAB ha señalado que, "mientras en Cataluña se está poniendo en cuestión el régimen del 78, en Euskal Herria también ya va siendo hora de abrirle un nuevo frente al Estado español", así como de "poner en marcha un proceso soberanista similar en nuestro pueblo". En ese sentido, ha dicho que "no parece que ese sea el camino que ha elegido el Gobierno del PNV", ya que en el debate de política general de ayer "escuchamos al lehendakari, Iñigo Urkullu, hablar del estado confederal, a la vez que seguía defendiendo la bilateralidad".

A su entender, "seguir apelando a la bilateralidad con un Estado que está demostrando que no va a respetar el derecho a decidir, es una forma encubierta de decir que no se apuesta por un proceso soberanista, y una forma de adormecer a la sociedad en sus aspiraciones a la soberanía".

Aranburu ha dicho que, tras lo ocurrido esta semana en Cataluña, "ayer era de esperar que el lehendakari anunciara que rompe los acuerdos que mantiene con el PP y que no va a apoyar a ese gobierno totalmente antidemocrático y corrupto", pero "no fue así, y fue bastante decepcionante lo que dijo".

Por último, ha considerado necesario seguir movilizándose "por solidaridad hacia el pueblo catalán, pero también porque queremos impulsar un proceso soberanista en Euskal Herria". Para ello, los sindicatos han convocado cuatro concentraciones en las tres capitales vasca y Pamplona para el próximo jueves en favor del referéndum.