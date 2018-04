EL EJÉRCITO ESTUDIA EL CASO DE LA LEGIONARIA SANCIONADA POR NO ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA

El Ejército de Tierra ha abierto una “información previa” para estudiar la denuncia de una legionaria sancionada con tres días de sin sueldo por no asistir en su base de Viator (Almería) a los fastos de celebración de la Inmaculada el pasado día 8 de diciembre porque no tenía con quien dejar a su hija.



Según informaron a Servimedia fuentes militares, la asesoría jurídica del Ejército de Tierra está al tanto de la denuncia de la legionaria al ser el órgano encargado de dirimir si archiva el caso, abre un expediente disciplinario o eleva el caso a la justicia militar.

El pasado día 8 de diciembre se celebraba en la base almeriense de Viator el día de la Inmaculada, patrona de la Infantería. Debido a que la legionaria no tenía con quien dejar a cargo a su hija de dos años, pidió no estar presente en estos fastos en los que participaba su unidad. De hecho, la legionaria cuenta una reducción de jornada para el cuidado de su hija, según adelantó el diario ‘El País’.

Solicitó sin éxito un día de asuntos propios al que tienen derecho los militares y no asistió a los actos, siendo sancionada con tres días sin haberes. Ante esta situación, la legionaria decidió recurrir la decisión.

Al tener conocimiento de estos hechos, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela, dio orden de activar el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. la legionaria se le ofreció apoyo psicológico y se abrió una “información previa” para estudiar la denuncia planteada por esta militar.



