CASADO DICE QUE ÉL “NO ES EJEMPLO DE NADA” Y PIDE DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA PARA QUE “NO TENGA NINGÚN TIPO DE PREJUICIO”

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró este miércoles que él “no es ejemplo de nada” y esperó que se zanje “cuanto antes” la polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes, porque “lo importante es que las instituciones, y en este caso la Universidad pública española, no tenga ningún tipo de perjuicio”.



El parlamentario del PP se pronunció de esta manera en los pasillos del Congreso de los Diputados y dio por zanjada la polémica sobre su título de máster, que es el mismo de Cifuentes pero obtenido años antes que el de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Yo no soy ejemplo ni de nada ni de nadie”, dijo sobre el hecho de que este martes Casado diera a conocer ante los medios de comunicación la documentación sobre este máster, que en el año en que lo cursó era “un acceso a los cursos de doctorado” y el título que se obtenía no era “finalista”, sino una “evaluación continua de investigación”.

Añadió que lo importante ahora es que “las instituciones, y en este caso la Universidad pública española, no tenga ningún tipo de prejuicio” y garantizar el “prestigio” de la institución académica. “Aquí lo importante es el prestigio de la Universidad, que al final es excelente y en esta Cámara hay profesores de todos los partidos y alumnos de todos los partidos”, sostuvo.

Concluyó sus declaraciones refiriéndose una vez más a la confianza que tiene depositada en la figura de Cifuentes. “Llevo tres semanas defendiéndola. Yo no soy ejemplo de nada y espero que este tema se resuelva cuanto antes”, indicó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso