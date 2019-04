EH Bildu apoyará los decretos del Gobierno de PSOE en la Diputación Permanente porque van "en la buena dirección"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado que la coalición soberanista apoyará este miércoles con su voto "determinante" en la Diputación permanente del Congreso la validación de los seis decretos con medidas sociales del Gobierno central del PSOE porque suponen dar "pequeños pasos en la buena dirección". Otegi ha destacado que cuando EH Bildu pueden modificar las políticas públicas, "mejora la vida de la gente" y, además, "frenan la derecha y al bloque reaccionario" y son "firmes en la defensa de la soberanía nacional del pueblo vasco".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que en el Estado hay "una crisis estructural del régimen del 78" y el adelanto de las elecciones generales del 28 de abril "no se hace para resolver esta crisis, sino que es un síntoma más" de la misma.

En este escenario, Otegi ha señalado que EH Bildu y el resto de partidos soberanistas de izquierdas del Estado abogan por ir "avanzando y haciendo camino", partiendo de un programa "de mínimos", porque "es tiempo de jugar juntos esta partida, desde la unidad" y de que las izquierdas soberanistas sean "muchos y determinates" en el Congreso y el Senado.

En este sentido, ha sostenido que el voto de EH Bildu en estos momentos es el que "inclina la balanza" de la diputación permanente del Congreso y "cuando la izquierda independentista es determinante pasan varias cosas, una que se frena a la derecha y otra que mejoran las condiciones de vida material de la gente y el autogobierno nacional de los pueblos".

Otegi ha incidido en que "cuando la izquierda independentista y EH Bildu son determinantes y pueden modificar, si quiera parcialmente las políticas públicas, mejora la vida de la gente". "Este es nuestro valor", ha destacado, para añadir que, además, "frenan la derecha y al bloque reaccionario" y son "firmes en la defensa de la soberanía nacional del pueblo vasco".

Por ello, ha señalado que EH Bildu dará "vía libre" en la diputación permanente de este miércoles a seis decretos y "cumplir fehacientemente y con coherencia esta reflexión".

Al respecto, Beitialarrangoitia ha señalado que EH Bildu es una de los 65 miembros que componen la citada Diputación permanente y, con su composición actual, su voto es "el que inclina la balanza", con un voto "decisivo", como así lo demuestra que en las últimas 48 horas lleva recibiendo "un sinfín de llamadas el partido del Gobierno preguntando qué vamos a hacer, lo que quiere decir que le preocupa el voto 33".

La diputada de EH Bildu ha señalado que con su voto favorable la coalición soberanista apoyará seis Reales Decretos con "avances necesarios en la mejora de las condiciones de vida de las personas", aunque ha reconocido que serán "insuficientes".

Según ha indicado, las propuestas que hay sobre la mesa presentan "carencias", pero para EH Bildu "apuntan en la buena dirección". "Gracias al voto de EH Bildu se acabará con los desahucios sin fecha, se ampliarán los plazos de preaviso, tendrán validez los contratos sin registrar, se alargará la duración de los contratos de alquiler, pasos todos ellos necesarios, aunque insuficientes, para profundizar en el necesario cambio de las políticas públicas de vivienda con el objetivo de garantizar un derecho básico, como lo es el derecho a una vivienda", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que EH Bildu votará "para revertir los recortes establecidos por el PP en 2012, votando a favor de que puedan volver a recibir el subsidio las personas mayores de 52 años; y apostando por aumentar la asignación por hijo para las familias en situación vulnerable como medida para combatir la pobreza infantil, ya que el Estado no invierte lo suficiente en esta materia".

También a favor de "regular la jornada de las personas trabajadoras" con vistas a poder actuar en la próxima legislatura para "poner coto al excesivo margen de maniobra y discrecional que la reforma laboral permite a los empresarios y así profundizar en la necesaria dignificación de las condiciones de la clase trabajadora".

También ha apostado por "permisos remunerables y transferibles" y por seguir ampliando los permisos de paternidad; al tiempo que apoyarán que los ayuntamientos puedan invertir parte de su superávit en vez de limitarlo únicamente al pago de su deuda, desde la defensa de su "autonomía plena de los ayuntamientos".

"MUCHO POR HACER"

Beitialarrangoitia ha destacado que "queda mucho por hacer todavía para conseguir unas condiciones de vida dignas para la ciudadanía" y en la próxima legislatura "las soberanistas de izquierdas seremos más y más determinantes aún" lo que les permitirá incidir "en aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía", en vistas de lograr un futuro "basado en la justicia social".

Finalmente, ha indicado que EH Bildu valorará este miércoles si algún grupo pide que se tramiten como proyecto de Ley estos decretos, ya que "si se abre la posibilidad", a la coalición soberanista le gustaría "hacer cambios", porque el Gobierno central "muchas veces no tienen en cuenta el autogobierno, por mucho que dice que lo defiende" y en estas medidas hay "muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra competencia que no se tienen en cuenta desde esa visión centralista". "Es algo que estamos barajando, que todavía no hemos perfilado, pero que sí contemplamos como posibilidad", ha finalizado.