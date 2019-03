EH Bildu y ERC harán frente "al bloque reaccionario" de PP, Cs y Vox y al del "tancredismo político" de PSOE y PNV

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición soberanista vasca y ERC harán frente en las elecciones generales "al bloque reaccionario" de PP, Cs y Vox, y al del "tancredismo político" de PSOE y PNV. "Vamos a conformar un grupo mucho mayor que el del PNV porque vamos en coalición y vamos a ser más decisivos", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha insistido en que, "frente a la ola autoritaria" que viene en el Estado, hay que realizar "alianzas muy amplias". "Nosotros pensamos que los soberanistas en el Estado deberíamos jugar esta partida juntos desde la unidad de acción, desde un compromiso con un programa de mínimos, fortalecernos mutuamente y ser un grupo muy importante en el Congreso y el Senado, también en el Parlamento Europeo, para ser determinantes", ha apuntado.

Por ello, se han aliado con ERC, y espera que se sumen otras fuerzas políticas en Asturias, Aragón, Canarias y Galicia. "Hemos materializado una alianza con el BNG para europeas y el BNG dijo ayer que, después de estas elecciones, está abierto al debate sobre si se incorpora a un grupo único (con EH Bildu y Esquerra)", ha manifestado.

A su juicio, hay que "jugar todas las partidas importantes en el Congreso juntos" porque supone "sumar voluntades y esfuerzos", para ser "más eficaces y determinantes" en la Cámara Baja en este momento de "crisis brutal en términos políticos en el Estado español".

El líder de EH Bildu cree que hay que hacer frente al "bloque reaccionario" de PP, Ciudadanos y Vox, que "miran 40 años hacia atrás, que quieren instalarnos en el blanco y negro", y que buscan "aplicar el 155, el 135, etc".

Asimismo, ha apuntado que en otro bloque estarían el PSOE y el PNV, "que están haciendo una especie de tancredismo político, de 'nos quedamos como estamos', pero siempre mirando hacia atrás". Ante ello, considera que los soberanistas de izquierda, junto con otros grupos progresistas en el Estado, "representan la esperanza frente al miedo, que es un bloque que quiere mirar al futuro, defender la agenda social vasca, el derecho de autodeterminación y políticas antiaustericidas".

INICIATIVA "HISTÓRICA"

A su juicio, esta decisión de conformar grupo con ERC es "histórica" y ha considerado que "hay un cambio de fase histórica", por lo que hay que superar la estrategia de las siglas, para consensuar "un programa de mínimos con catalanes, gallegos, asturianos, etc, para hacer frente a la derecha, para impedir que la extrema derecha gobierne y para impedir que haya un Gobierno del PSOE que esté en el tancredismo político y no asuma su responsabilidad histórica para buscar soluciones estructurales a la crisis que vive el Estado".

"No vamos a disimular. Nuestro programa de mínimos es muy claro, creemos que, sin autodeterminación, no hay posibilidades de profundización democrática en el Estado, tampoco sin agenda social y sin buscar una solución integral al tema de presos", ha manifestado.

No obstante, ha señalado que no plantearán, por ejemplo, que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno a cambio de la autodeterminación. "No podemos plantear las cosas así. No podemos hacer estas cosas en términos, primero públicos, y segundo, decir 'o me das todo esto de entrada y de saque, o te vamos a votar que no'. Vamos a ver", ha dicho.

En todo caso, ha recordado que Sánchez "es una persona que estuvo defendiendo la plurinacionalidad del Estado, pero aplicó el 155 en Cataluña". "No nos engañamos con el PSOE", ha subrayado, para recordar que el fallecido histórico dirigente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguraba que "la palabra de un socialista tiene fecha de caducidad como los yogures".

En su opinión, "la palabra del PSOE está devaluada y no tiene credibilidad". "Tampoco tenemos nuestras esperanzas en Sánchez", ha asegurado.

PUIGDEMONT

Arnaldo Otegi ha destacado que él tiene "una magnífica" relación con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que ha decidido encabezar la lista de JxCat a las elecciones europeas. "Le deseo lo mejor y creo que va a tener un muy buen resultado electoral", ha dicho.

A su juicio, Puigdemont "tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse y a hacer la apuesta que ha hecho". "Yo espero y deseo que le vaya bien, pero porque, desde nuestro punto de vista, nosotros no estamos tanto en la dinámica partidista, sino de ver las cosas de forma integral, con luces largas y de manera estructural", ha indicado.

Para Otegi, "si a los catalanes les va bien, a los vascos les va bien". Tras considerar que "la causa catalana es la causa de los vascos, gallegos y de los pueblos del Estado", ha asegurado que tienen, además, "un programa más ambicioso, que tiene que ver, no solo con el derecho de autodeterminación, sino también con la reivindicación de una agenda social para vascos y vascas".

"MÁS DECISIVOS QUE EL PNV"

El líder de EH Bildu ha asegurado que conformarán "un grupo mucho mayor que el del PNV" porque van en coalición con ERC. "Y vamos a ser más decisivos", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que demostrarán que, "cuando la izquierda independentista es decisiva y determinante, las cosas se hacen de otra manera, se pone la agenda social por delante de otro tipo de agendas y, en definitiva, es más eficaz". "Lo frutos serán buenos para la gente y lo vamos a demostrar", ha dicho.

Arnaldo Otegi ha recordado que el PNV "lleva 40 años en el Congreso de los Diputados y ni tan siquiera ha sido capaz de que se cumpla el Estatuto de Autonomía". "Nosotros pondremos los intereses del país por encima de los intereses del partido", ha concluido.