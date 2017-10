Los partidos navarros, excepto EH Bildu, no reconocen la república independiente catalana

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha criticado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "el Gobierno de Navarra se posiciona a favor de quienes quieren incumplir ley" y ha señalado que "se ha hecho lo que se tenía que hacer, que es volver a la legalidad, convocar elecciones y que sean los ciudadanos de esa comunidad quienes quieren que les representen e iniciar la etapa que corresponda".

El portavoz de Geroa Bai Koldo Martínez ha comentado que "en Cataluña existe un problema político aún no resuelto" y ha añadido que "el 155 no soluciona el problema". A su juicio, el Gobierno central "ha impedido las vías legales para que la ciudadanía de Cataluña decida su futuro" y ha pedido "diálogo, negociación y pacto". "Nos sentimos muy cerca y compartimos posición con Urkullu, con el PNV, con Ada Colau... y estamos enfrente de quienes sin ápice de vergüenza impulsaron el artículo el 155", ha dicho, para comentar que "no hemos visto una república independiente de Cataluña, por lo que no nos vemos ni en la obligación ni en la conveniencia de decir que sí o no a una república que no se ha oficializado".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que "el hecho de que EH Bildu reconozca la república catalana no va más allá y quien tiene que reconocer son los Estados". "Nosotros le hemos dado la bienvenida", ha manifestado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "pudimos ver cómo Podemos votaba no al 155 y no a la DUI". "No hemos reconocido el referéndum y no podemos reconocer a la nueva república de Cataluña", ha comentado, para indicar que en la formación "hay discrepancias internas entre la organización autonómica, la estatal y otras organizaciones autonómicas". "Se va a hacer una pregunta a la asamblea catalana para ver cómo quieren concurrir a las elecciones", ha expuesto, para indicar que "en Podemos resolvemos las cosas así, preguntando a los inscritos, a la asamblea".

La socialista María Chivite ha señalado que se "abre un nuevo escenario político" y ha pedido a "todas las fuerzas políticas que concurran a las elecciones". Y sobre la DUI, ha comentado que han recibido en varios ayuntamientos de Navarra iniciativas por parte de Udalbiltza para que reconozcan la república catalana, "y me gustaría saber qué piensan las formaciones en Navarra, qué piensa Podemos". "Unas elecciones volverán a traer la normalidad y la restauración de la democrcia en Cataluña", ha dicho.

El representante del PPN Javier García ha mostrado su "apoyo" a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno central en Cataluña. "El Gobierno de España ha sabido transmitir calma, tranquilidad para garantizar los derechos de todos los españoles y catalanes". "Nuestra máxima enhorabuena al Gobierno y a los partidos que han apoyado esa decisión porque era la fórmula de devolver la legalidad a la Comunidad catalana", ha comentado.

Y José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que no reconocen la DUI y no comparten el 155. "Las elecciones del 21 de diciembre si se hacen sin represión no generarán más problemas e incluso pueden ayudar a ir encauzando un proceso de solución, pero no van a solucionar el problema de fondo", ha dicho, para exponer que "vemos con mucha preocupación que lo que llamamos el 78 no abre los cauces para una solución de fondo". Por ello, ha abogado por "llevar adelante un profundo cambio constitucional para ir al fondo de los problemas".