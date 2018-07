EH Bildu dice que si los vascos tienen derecho a decidir su futuro debe haber "mecanismos que permitan materializarlo"

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el también líder de Alternatiba se ha referido a los acuerdos alcanzados en la Ponencia de Autogobierno entre EH Bildu y el PNV y ha defendido que lo que se busca con la reforma del Estatuto es "dar respuesta a una demanda mayoritaria de la sociedad vasca" con el objetivo de "dar la palabra a la ciudadanía para que determine sus niveles de autogobierno".

En este sentido, ha defendido que el problema es que "quien hizo la Constitución y en 1978 estableció los marcos del Estado como infranqueables determina que no se pueda hacer nada que no admita el conjunto de la ciudadanía del Estado".

"¿La sociedad vasca tiene derecho a decidir libre y democráticamente cómo quiere articular su presente y futuro? Si se dice que sí, tiene que haber mecanismos dentro de la legalidad que permitan materializarlo. Si no, hablaremos de una democracia tutelada, de un corto alcance", ha denunciado.

Según ha argumentado, EH Bildu ha dicho "siempre" que no ve en el Estado español "voluntad real de alcanzar la bilateralidad" y acometer el problema de encaje territorial de "las diferentes naciones". No obstante, ha incidido en que la coalición soberanista "no será un obstáculo para quien crea que hay que hacer un intento".

"Creemos que en Madrid encontraremos una negativa, pero no seremos nosotros quien impida esa vía. Por eso apoyamos la ponencia de Autogobierno y el desarrollo que puede tener hasta que llegue a Madrid", ha añadido.

Respecto a la diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía que se recoge en las bases del futuro nuevo Estatuto, ha recordado que es un debate que ya se tuvo en 2004 con el Plan Ibarretxe y ha sostenido que "lo que se intenta hacer es dar respuesta a una demanda significativa de gente que quiere ver reconocida su identidad nacional que es la vasca". "La ciudadanía es para todos, tengan la identidad nacional que tengan", ha añadido.