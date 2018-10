EH Bildu dice que la presencia en el País Vasco de la Guardia Civil "no es deseada" y responde a un objetivo político

EH Bildu ha afirmado que la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco responde a "un objetivo político" y "no es deseada por una mayoría de la sociedad", mientras el PNV y Elkarrekin Podemos han indicado que su actividad en el País Vasco se debe ceñir a las "competencias tasadas".

Por su parte, el PSE-EE ha asegurado que su presencia está "justificada" y el PP ha añadido que se debe aprovechar su experiencia en la lucha antiterrorista para compartir "otras formas de terrorismo".

En declaraciones a Radio Euskadi, los parlamentarios vascos se han referido a las manifestaciones del delegado del Gobierno central en el País Vasco, Jesús Loza, que este viernes, en el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el cuartel de Sansomendi en Vitoria, aseguró que el Ejecutivo del PSOE mantendrá la presencia de este cuerpo de seguridad en el País Vasco.

El parlamentario del PNV Joseba Egibar ha señalado que las competencias de la Guardia Civil, que podría ser "objetivo de negociación", están tasadas en el Estatuto. "Esas competencias son las tasadas y son las que pueden desarrollar, todo lo demás es policía integral", ha asegurado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que es "evidente" que esas manifestaciones demuestran que la presencia de la Guardia Civil responde a "un objetivo político" y que no tiene una "finalidad práctica" y no es necesaria, además de "no ser deseada por una mayoría de la sociedad".

Por ello, cree que "no tiene ningún sentido" "más que el tratar de imponer un rasgo de españolidad en esta tierra a través de la presencia de un cuerpo militar que no es querido y deseado". Además, ha asegurado que es "un despilfarro de decena de millones".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Joserra Becerra ha asegurado que en el País Vasco se cuenta con una policía integral y cree que la presencia de la Guardia Civil se "debería reducir" a donde tienen competencias, porque "lo demás es distraer y hacer ruido".

El parlamentario socialista Eneko Andueza ha asegurado que la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco está "justificada" y ha subrayado su papel durante la lucha antiterrorista, que ahora se centra en la "yihadista", lo que requiere de "su presencia" que es "complementaria" con la de otras Fuerzas de Seguridad del Estado y la autonómica.

A su juicio, no sólo por una cuestión de competencias sino por la propia colaboración entre las distintas fuerzas policiales y la labor que desempeña estaría "justificada" su presencia. Andueza ha indicado que tienen una serie de competencias que "justifican como mínimo una mínima presencia".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha señalado que no esperan "otra cosa" por parte del delegado del Gobierno central en el País Vasco porque otra cosa "hubiera sido sorprendente y fuera de lugar".

Garrido ha destacado el papel de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de los derechos y libertades. Además, ha apuntado que tiene funciones que desarrollar en el País Vasco, algunas "en exclusiva", al igual que en otras comunidades.

Asimismo, la representante del PP cree que hay que aprovechar su experiencia en materia de lucha contra el terrorismo para combatir "otras formas de terrorismo".