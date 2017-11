EH Bildu acusa a Urkullu de ser "aliado indisimulado del Estado" en el conflicto catalán al "repartir responsabilidades"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de ser "aliado indisimulado del Estado", un enemigo del proceso soberanista en el conflicto catalán al "repartir responsabilidades" entre el Govern y el Ejecutivo Rajoy. Por ello, ha pedido al PNV que defina "con claridad su postura" ante las "contradicciones" que "afloran" en su seno "de forma manifiesta".

El lehendakari lamentó ayer, desde Canadá, que Puigdemont no convocara elecciones "en el último minuto" y se mostró convencido de que se ha producido "un fracaso de la vía unilateral", así como de "la interpretación de la Constitución española de manera absolutamente coercitiva". Además, afirmó que la crisis catalana "no complica" la relación de "bilateralidad" que pretende con el Estado.

En declaraciones en Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova ha censurado las últimas declaraciones Urkullu que, "el mismo día o unas horas después" de que sus "no ya aliados, sino amigos personales, hayan sido encarcelados", pone "encima de la mesa" que "eso no va a afectar para nada a su relación con el PP" sino que "va a seguir tratando de buscar acuerdos con ese partido (el PP) que ha quedado absolutamente invalidado para cualquier tipo de acuerdo político a la vista de esa deriva autoritaria y represiva en la que está inmerso".

"Nos parece un auténtico despropósito ese intento de repartir responsabilidad en un intento de ocultar sus propias responsabilidades porque Urkullu, en este proceso, de forma indisimulada, ha sido un aliado del Estado y un enemigo del proceso soberanista de Cataluña", ha acusado.

Para el representante de EH Bildu, "si hay algo que ha fracasado" es la vía del intento de un acuerdo con el Estado "en términos de buscar un escenario democrático".

A su juicio, en el PNV "se han oído voces muy distintas" porque, al margen de las manifestaciones de Urkullu está la oposición de los jeltzales a sumarse a la manifestación que hoy recorrerá Bilbao en contra de la aplicación del 155 y en apoyo a Cataluña. "Aquí las contradicciones están aflorando de forma manifiesta y no es intención de EH Bildu aprovechar esta cuestión para generar contradicciones", ha dicho.

Casanova ha deseado que el PNV "aclare su postura" y si "va a estar sosteniendo al PP", porque "si no hubiera aprobado los Presupuestos del Estado y hubiera dejado claro que no está dispuesto, en ningún momento, a ser sostén de un Gobierno del PP, quizás ahora no tuviéramos ese Gobierno y no se hubiera desencadenado esta dinámica represiva que ha acabado con una operación sin precedente, no solo en el Estado español, sino en Europa, con el "encarcelamiento y el envío al exilio de un Gobierno democrático".

En su opinión, que "ante esa realidad" se lleve a cabo un "reparto de responsabilidades" es "absolutamente lamentable". Por ello, ha insistido en pedir al "PNV que defina con claridad su postura" y si es "una apuesta por los derechos democráticos y la denuncia de la represión" existe "una mayoría suficiente" en Euskadi como "para articular políticas en torno a esa cuestión".

"Me gustaría que el PNV se defina porque lo que hizo ayer Urkullu fue un auténtico insulto a una mayoría de la sociedad vasca y, por supuesto, a una inmensa mayoría de la sociedad catalana".

"SITUACIÓN DRAMÁTICA"

El parlamentario de EH Bildu ha asegurado que la situación que se vive, en la actualidad, en Cataluña es "dramática" porque "gente inocente, honesta y honrada ha sido injustamente encarcelada por orden y decisión del PP y el PSOE". "Menos guirigay o vodevil, lo podemos calificar de cualquier manera", ha censurado.

Ha lamentado que el PP defienda que la aplicación del 155 ha causado "alivio" en Cataluña, cuando ha ocasionado "una conmoción sin precedentes, una unidad entre los partidos democráticos, y un desgaste y deterioro de la imagen internacional del Estado español en el mundo".

"Mientras el señor Urkullu parece que quiere jugar a ser el tío Tom, el esclavo bueno, al que le pasan una mano por la cabeza y le dan un mendrugo de paz, en Cataluña lo que se está viviendo es absolutamente dramático", ha dicho.

Además, ha negado que la "fractura" en la sociedad catalana la haya ocasionado la existencia de "distintas ideologías" que, si "se gestiona de forma democrática, no genera fractura".

Además, ha recordado que, a diferencia de Euskadi, donde "el odio ha formado parte de la sociedad" y ha habido "un conflicto con unos niveles de violencia importantísimos", en Cataluña "el movimiento independentista no ha roto un cristal".

"Y se ha volcado en Cataluña un carga de odio, de represión y de insultos inconcebible por parte del Estado español", ha dicho. Por ello, ha pedido que "nada de equidistancias entre Puigdemont y el Govern y la actitud represiva y violenta del Estado español".

También ha rechazado una posible reforma constitucional porque, PP y Ciudadanos "abrirían el melón" para hacer "una lectura regresiva para ampliar una centralización en el Estado".