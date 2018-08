EH Bildu muestra "disponibilidad máxima" para gobernar con PNV si el Ejecutivo con PSE se rompe por el nuevo estatus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado "la disponibilidad máxima" de la coalición soberanista a respaldar al PNV en las instituciones vascas o incluso a entrar en el Ejecutivo autónomo si éste se rompe por las divergencias que mantienen los jeltzales con su socio de Gobierno, el PSE-EE, en torno al nuevo estatus para Euskadi que busca ser "un estado soberano dentro del Estado español". Además, ha asegurado que la voluntad de los vascos está "por encima del marco constitucional" y no renunciarán al derecho a decidir por sumar a socialistas o Podemos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha vuelto a calificar de "histórico" el acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu sobre las bases para un nuevo estatus --que en septiembre se remitirá a una comisión de juristas para redactar un texto articulado--, después de que "las familias abertzales" hayan estado "divididas durante estos 40 años".

El líder de EH Bildu ha destacado "la importancia" de este documento que, aunque no supone su objetivo de independencia, "recoge lo que han sido siempre las tesis que la izquierda abertzale independentista, como el reconocimiento nacional, el del derecho a decidir y un nivel de poder político suficiente para poder hacer frente a los graves problemas sociales que tiene el país".

"Incluso la propuesta del PNV se denomina 'estado vasco'. Es un paso importante en la medida en que dota de prácticamente toda la soberanía a esta parte del país", ha apuntado.

Arnaldo Otegi ha rechazado que su planteamiento sea "identitario", sino que plantea que los vascos "deciden aquí". "Pero, no solo decidimos si somos una nación o no, que los somos, sino que decidimos también cuál es el modelo de sistema publico de pensiones que queremos, cuál es la cuantía de las pensiones que queremos, cuál es nuestra política industrial, y cuál es nuestra política medioambiental, etc", ha explicado.

Por ello, ha explicado que, aunque "no reivindica la independencia en términos unilaterales, sí recoge el sentir mayoritario del país y hace una oferta también al Estado español" para "pactar un modelo de relación confederal, de igual a igual, bilateral, siendo un estado soberano dentro del estado español".

Otegi ha admitido que EH Bildu "ha cedido" para poder llegar a un consenso con el PNV porque, siendo independentista, "no la plantea", pero no porque renuncie a la independencia, sino porque saben que son 18 parlamentarios de 75, y también son conscientes de que el PNV "ahora mismo" no está en "un planteamiento independentista".

OTRAS FUERZAS POLÍTICAS

El coordinador general de EH Bildu ha explicado que en este acuerdo "caben más fuerzas políticas", pero se ha preguntado "qué precio" van a tener que pagar, y ha asegurado que no admitirán que se les pida que renuncien al derecho a decidir. "Que a mí me exijan que renuncie al derecho a decidir es que renuncie a mi proyecto político. Yo no digo que, para que el PSE y Podemos se incorporen a este acuerdo, tengan que renunciar a defender la unidad de España", ha indicado.

A su juicio, esto supondría que, "para que haya un acuerdo, los que defienden la unidad de España tienen capacidad de veto". "Si ése es el precio, lo que nos están diciendo es 'ustedes acepten cristianamente lo que hay y renuncien a transformarlo algún día'. Nosotros no jugamos en ese partido", ha afirmado.

En esta línea, ha considerado que, si Podemos fuera coherente con la defensa del derecho a decidir que hizo en las elecciones autonómicas, "no tendría que tener inconveniente" en sumarse al texto. "Nos parece curioso que aquellos que dijeron que venían a asaltar los cielos y a poner en cuestión el régimen del 78, de repente, se hayan hecho constitucionalistas, y les parezca poco menos que una osadía plantear encima de la mesa un marco que rebasa el marco constitucional", ha añadido.

Asimismo, ha preguntado para qué se hace el debate de nuevo estatus "si se pone como límite la Constitución española". "Para nosotros, por encima del marco constitucional, está la voluntad democrática de los vascos", ha advertido.

Arnaldo Otegi ha dicho que esto no tiene que significar que se vaya a una vía unilateral. "Se podría abrir negociación con el Estado. Desde nuestro punto de vista, nadie plantea la vía unilateral como solución, salvo que en el otro lado de la mesa no haya nadie o que en el otro lado de la mesa haya un Estado que dice a todo que no. Entonces, son ellos, con esa actitud, los que imponen las vías unilaterales, que es lo que ha sucedido en Cataluña", ha señalado.

Por ello, ha defendido que haya "un consulta habilitante" entre la ciudadanía vasca, previa a la tramitación de la reforma del Estatuto de Gernika en las Cortes Generales y no tendría validez jurídica, para ir "a un proceso de negociación con Madrid".

GOBIERNO VASCO

Además, ha afirmado que la coalición soberanista tendrá "absoluta disposición" a apoyar al PNV en el gobierno de las instituciones vascas si el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE se rompiera como consecuencia de las divergencias que ambos socios mantienen en torno al nuevo estatus.

"Es un escenario que, de momento, no contemplamos, pero EH Bildu siempre ha manifestado su disponibilidad para adoptar las responsabilidades, también en el marco institucional, que sean necesarias si alcanzamos un acuerdo sobre cuál es el tránsito que queremos hacer en el país. Nosotros no rehuimos nuestra responsabilidad con este país ni nuestras responsabilidades institucionales. Nosotros somos fuerza de gobierno, hemos gobernado y queremos gobernar el país", ha asegurado.

Por ello, ha explicado que tienen "plena disponibilidad a hablar en estos términos de sostener gobiernos, de incluirnos en Gobiernos o de gobernar directamente las instituciones". "Nuestra disponilidad es máxima, siempre y cuando haya una hoja de ruta clara en términos nacionales no partidarios, en términos sociales no partidarios y en mantener una hoja de ruta que ofrecer a la ciudadanía del país para hacer frente a los graves problemas que tiene el país", ha aseverado.

Arnaldo Otegi ha explicado que, en "esta fase histórica, la izquierda independentista está dispuesta a aceptar las responsabilidades que le toque sin ningún tipo de cortapisas".

Preguntado por si teme que el PNV acceda, más adelante, a "rebajar" el documento consensuado con EH Bildu, ha subrayado que la formación jeltzale "es consciente", porque "lo ha medido", de que "hay una mayoría social que está por el derecho a decidir".

"Creo que también comparte con la izquierda independentista la impresión de que estamos en una fase histórica muy importante en la que la involución antidemocrática en el Estado es algo que está ahí y que los vascos tenemos datos para estar preocupados por nuestro futuro", ha apuntado.

"SEDUCCIÓN DEMOCRÁTICA"

Arnaldo Otegi ha emplazado al Estado a "jugar la partida" de "la seducción democrática", y a realizar "una oferta de Estado y de relación que convenza a vascos, catalanes, gallegos, canarios y andaluces".

A su juicio, "hay que cambiar las reglas de juuego" porque "éste es un Estado que, a pesar del paréntesis de Pedro Sánchez, probablemente camina hacia posiciones de involución democrática y perfiles cada vez más autoritarios", algo que, según ha apuntado, también ocurre en otros países de Europa.

Por ello, cree que los gobernantes de España tienen "la oportunidad de mantener unido ese Estado" si hace "una oferta" que convenza a "las naciones" que lo integran. En este sentido, ha considerado que, por ejemplo, el independentismo catalán "va a crecer cada vez mas si empeñan en plantear una política claramente judicial, penal, de represión del independentistas".