El fiscal general de EE.UU. considera "hirientes" las críticas en Twitter de Trump

El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, consideró hoy que los mensajes de Twitter que ha lanzado en su contra el presidente, Donald Trump, han sido "algo hirientes", pero afirmó que continuará en su puesto para hacer el trabajo que el mandatario le ha encomendado.

Sessions hizo estas declaraciones en una entrevista con el canal conservador Fox, que será emitida esta noche pero de la que se adelantaron fragmentos.

"Son algo hirientes, pero el presidente de Estados Unidos es un líder fuerte, está determinado a mover este país en la dirección que él considera que debe dirigirse para hacernos grandes de nuevo", dijo Sessions en referencia al lema de campaña del magnate "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

"Él ha tenido muchas críticas y está firmemente decidido a hacer su trabajo, y quiere que todos nosotros hagamos nuestro trabajo y eso es lo que pienso hacer", añadió Sessions.

La tensión entre Trump y su fiscal general se evidenció la semana pasada cuando Trump aseguró en una entrevista con The New York Times que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para liderar el Departamento de Justicia.

Trump se mostró especialmente molesto porque Sessions no le avisó de que iba a apartarse de la investigación de la trama rusa, decisión que hizo pública en marzo.

Lejos de bajar el tono de sus críticas, el presidente reiteró esta semana en una rueda de prensa su "decepción" con Sessions y, al ser preguntado sobre si pensaba destituirlo, respondió con un evasivo "el tiempo dirá".

Trump también ha criticado duramente en Twitter a su fiscal general, al que ha llamado "muy débil" y del que se ha burlado por estar "acosado".