EDUCACIÓN. EL TC DESESTIMA EL RECURSO DEL PSOE CONTRA LA LOMCE Y AVALA LA SEGREGACIÓN POR SEXO EN LA ESCUELA

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado desestimar por mayoría de ocho votos el recurso presentado por el PSOE contra la Lomce, lo que equivale a avalar el derecho a financiación pública de aquellas escuelas que segregan a sus alumnos por sexo. Han anunciado voto particular discrepante los cuatro magistrados 'progresistas'. Habrá también un voto concurrente de la vicepresidenta, que está de acuerdo con el fallo pero no con la argumentación que lo sostiene.



Esta decisión supone el apoyo a la llamada `Ley Wert´ por la mayoría 'conservadora' del Pleno del TC. Los cuatro magistrados 'progresistas' ya han anunciado su desacuerdo con la decisión sobre el recurso que ponía en cuestión la financiación pública de las escuelas con segregación por sexo.

La ley ahora respaldada por el TC establece que no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos.

Además, la norma apoya que esos colegios puedan recibir financiación pública, porque "en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto".

La decisión del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, no ha sido unánime. Cuenta con ocho votos a favor y cuatro votos discrepantes (Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer). Además, la vicepresidenta, Encarnación Roca, respalda la decisión pero emitirá un voto concurrente con sus propios argumentos para hacerlo. El tribunal tardará aún unos días en notificar la sentencia y los votos particulares, y de momento sólo ha comunicado el resultado de la votación.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso