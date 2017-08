ECHENIQUE ULTIMA SU DESEMBARCO EN MADRID “CON ENORME RESPONSABILIDAD, ILUSIÓN Y RIGOR”

Google Plus

- En septiembre abadona el liderazgo de Podemos en Aragón para centrarse en la política nacional. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, abandonará en septiembre sus responsabilidades al frente del partido en Aragón para desembarcar en Madrid y centrar su actividad en la política nacional, un reto que afronta “con enorme responsabilidad, ilusión y rigor”.

En una entrevista a Servimedia, Echenique valoró así una de las principales novedades que deparará ‘la vuelta al cole’ política en septiembre, ya que dejará de ser el líder de Podemos en Aragón para centrarse en la Secretaría de Organización y Programa de su partido.

Según el Reglamento de Incompatibilidades de Podemos, Echenique no puede ser miembro electo del Consejo Ciudadano Estatal de la formación y a la vez secretario general de Podemos en Aragón, por lo que finalmente dejará el liderazgo en la región para centrarse en su tarea a nivel estatal.

Sin embargo, Echenique explicó que no renunciará a su acta de diputado en las Cortes aragonesas, por lo que seguirá asistiendo a las sesiones parlamentarias pero con menor protagonismo al renunciar al liderazgo regional del partido.

Echenique aseguró que asume esta labor “con enorme responsabilidad, ilusión y rigor”, sobre todo en la preparación del programa electoral de los comicios generales de 2020, que vaticina “será mejor” que el que presentaron en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016.

“Con toda la experiencia legislativa acumulada (en Podemos) podremos hacer un programa electoral todavía mejor, y a esa tarea me voy a encomendar con intensidad”, subrayó.

