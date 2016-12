ECHENIQUE DEFIENDE SU POSTURA Y DICE QUE “TODO EL MUNDO DE PODEMOS TIENE DERECHO A EXPRESAR SU PUNTO DE VISTA”

- Anima a “todos” los dirigentes a “dar ejemplo” como Iglesias y pedir disculpas. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró este jueves que “todo el mundo de Podemos tiene derecho a expresar su punto de vista y a tomar la posición que considere más adecuada”, después de que formara parte de la campaña en redes sociales contra Iñigo Errejón tras las críticas de su sector por el cese del ya exportavoz de la Asamblea de Madrid, José Manuel López.

Se expresó en estos términos en declaraciones en Madrid, en un acto enmarcado en la ruta ‘Atarse los cordones’, con la que la formación morada recabará propuestas de sus bases para los documentos organizativos y políticos. En la reunión de hoy se encontró con los militantes de Podemos que viven en el extranjero y que han venido a España para pasar las fiestas de Navidad.

Echenique entonó el ‘mea culpa’ después de que este miércoles lo hiciera el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y reconoció como un “error” el haber llevado el debate interno en Podemos “a los niveles a los que los hemos llevado en los medios de comunicación”. “Por eso son pertinentes las disculpas”, afirmó.

Agregó que estos días se han equivocado “todos” y “no sólo Pablo (Iglesias)”. “Lo que pasa es que Pablo tiene esa cualidad que tienen todos los líderes de dar ejemplo”. “Es evidente que toda la gente de Podemos que queriendo aportar su punto de vista ha contribuido a esa mala imagen que se ha dado en los medios de comunicación. Tenemos parte de responsabilidad, asumirla y pedir disculpas, como ha hecho Pablo”, continuó.

También mostró su convencimiento de que de ahora en adelante van a saber gestionar mejor el debate interno. “Estoy convencido de que (la mala imagen que ha dado el partido) se puede arreglar”, dijo, para enfatizar después que el resultado de la Asamblea Ciudadana de ‘Vistalegre II’ va a emanar de la expresión de las bases de la organización y eso, por definición, “refuerza” a la formación.

EL DEBATE "MEJORARÁ"

“Estoy convencido de que iremos mejorando en la calidad de nuestros debates. Además seguramente en los próximos días y semanas empezara a haber documentos políticos y podremos referirnos a su contenido”, aseguró sobre los textos que han de hacerse públicos de cara al congreso estatal de Podemos, y sobre el cual el secretario Político del partido mostró su disposición a presentarlos.

Precisamente sobre Errejón, explicó que conversó antes de que Iglesias hiciera público su vídeo de ayer. “Le mandé un abrazo porque me sentía incómodo por lo que estábamos viendo como consecuencia de lo que se había visto en redes”, enfatizó.

Por último, defendió su posición después de haberse decantado de manera explícita por el sector de los ‘pablistas’ al formar parte de la campaña contra Errejón, #IñigoAsiNo.

“En un congreso estatal cualquier militante tiene derecho a posicionarse, si no fuera así no se podría posicionar ni el secretario general ni nadie. El secretario de Organización tiene la obligación de no posicionarse en procesos territoriales, cosa que nunca he hecho, pero creo que en una Asamblea Ciudadana todo el mundo de Podemos tiene derecho a expresar su punto de vista y a tomar la posición que considere más adecuada”, apuntó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso