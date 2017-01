ECHENIQUE DA LA BIENVENIDA A POSIBLES CANDIDATURAS DISTINTAS A LA DE IGLESIAS: “LAS DIFERENCIAS LAS VEREMOS PRONTO”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dio este martes la bienvenida a otras candidaturas que puedan presentarse en ‘Vistalegre II’, porque “todos los puntos de vista son legítimos” en la organización, y señaló que, a la espera de que en las próximas horas puedan darse a conocer los distintos documentos políticos que se votarán en este congreso, “las diferencias las veremos pronto”.

Así se expresó en una reunión que mantuvo hoy con círculos de Mérida que se enmarca en la ruta ‘Atarse los cordones’, en la que el secretario de Organización recaba propuestas para la Asamblea Ciudadana de Podemos que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de febrero.

“Las diferencias las veremos pronto. Los documentos ya se están redactando y estoy seguro de que en los próximos días cada candidatura irá presentado sus proyectos”, explicó Echenique. Hasta el 21 de enero está abierto el plazo para elaborar los documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad.

Echenique dijo que hasta que no se puedan “comparar” los distintos proyectos, cuando se presenten, el debate “está en el aire” porque, aunque da la bienvenida a “todos los puntos de vista”, estos son “todavía incipientes”. “Vamos a decidir (en ‘Vistalegre II’) el rumbo político, la estructura organizativa y quién lidera la nueva fase”, subrayó.

No obstante, afirmó que “más allá de las diferencias” entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón “lo importante y que garantiza la unidad es que compartimos el objetivo” de “derrotar” a los viejos partidos.

Se refirió a las propuestas de Errejón y del anticapitalista Miguel Urbán como “candidaturas independientes a la de ‘Podemos para Todas’ (la capitaneada por Iglesias)”, que él apoya, y aseguró que si finalmente ponen encima de la mesa su documento contrario al del secretario general tendría que producirse “una decisión democrática sin dramas”.

“Yo me presenté a secretario general de Aragón. Si yo hubiera sido elegido secretario general, pero mi equipo y mi proyecto político hubieran sido minoritarios en la votación, yo hubiera dejado humildemente paso a otros compañeros para liderar el proyecto y por supuesto me hubiera puesto a su servicio para echarles una mano”, manifestó Echenique al referirse al sistema de votación que proponía Errejón, que consistía en votar de forma separada textos y candidaturas. Si eso hubiese sido así, agregó, sería “complejo de gestionar” en la formación.

Este martes la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, y el responsable de Economía del partido, Nacho Álvarez, reclamaron “un debate democrático de ideas” de cara a la Asamblea Ciudadana de ‘Vistalegre II’, al tiempo que pidieron a Iglesias y a Errejón, “remar al unísono”, “oxigenar el debate” y no crear “nuevas familias” dentro de la organización. Para ello, anunciaron la creación del espacio de debate Colectivo Mayo 2011, que se disolverá tras el congreso de Podemos.

