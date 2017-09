Duterte amenaza con la ley marcial en Filipinas si comunistas toman la calle

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con declarar la ley marcial en el país si los rebeldes comunistas llevan la violencia a las calles, informan hoy medios locales.

En un discurso pronunciado anoche, el mandatario aseguró que no dudaría en tomar medidas si la insurgencia comunista se torna violenta.

"No cometáis el error. Yo no os quiero asustar. No cometáis el error de organizar una rebelión donde haya combates en las calles. No dudaré en imponer la ley marcial en todo el país y ordenaré arrestar a todos", dijo Duterte durante un acto con los medios en Cagayan de Oro, en el sur del país.

Según el presidente filipino, miembros del ilegal Partido Comunista y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), han mantenido reuniones.

El Gobierno ha permitido que se lleven a cabo las citas, pero no tolerará la violencia, aunque abrirá un espacio para las manifestaciones, apuntó Duterte, según informa el diario "Inquirer".

"Podéis salir a la ciudad, pero no creéis problemas (...) Es solo mi aviso, no iniciéis la destrucción o problemas porque ordenaré a los militares y policías que vayan tras vosotros", remarcó el polémico dirigente.

Duterte suspendió en julio las conversaciones entre el Gobierno y representantes del Partido Comunista de Filipinas que se iniciaron en abril para sentar las bases de una paz definitiva.

Las conversaciones no han dado frutos y ambas partes han protagonizado enfrentamientos armados.

Bajo el mandato de Rodrigo Duterte, que empezó el 30 de junio de 2016, se firmó un alto el fuego en agosto del año pasado que duró hasta primeros de febrero de este año, cuando los comunistas decidieron romperlo.

El conflicto entre el NEP -que cuenta con unos 6.000 combatientes regulares según estimaciones- y el Estado filipino dura ya más de cuatro décadas y media, y ha causado al menos 30.000 muertos.