Duque requiere "soluciones" para afrontar "el pensamiento" por el que se vota a VOX

"Me preocupa que quizá a lo mejor tengamos que buscar soluciones para la gente que tiene ese pensamiento", ha subrayado Duque en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la irrupción de opciones políticas "con ideas más radicales" no es un fenómeno nuevo en Europa.

"He estado durante muchos países de Europa y he visto como se han producido opciones políticas con ideas más radicales desde el punto de vista de la protección de la frontera del país o del control de la inmigración. No es un fenómeno nuevo en Europa", ha destacado.

En relación a la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Duque considera que es una "de las cosas que hay que arreglar" porque "hay que tener claro que esa etapa acabó".

"Debemos tratar de no tener símbolos para que no exista gente que quiera volver a esa época", ha sentenciado.