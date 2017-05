Domènech cree que la moción debe registrarse tras las primarias del PSOE, una vez "esclarecida" su situación

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, considera que la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy que está impulsado su fuerza junto con Podemos, IU y En Marea debe registrarse después de las primarias del PSOE del próximo 21 de mayo, una vez los socialistas hayan "esclarecido" su situación.

Aunque el líder de la confluencia catalana ha asegurado que los "conflictos internos" de otros partidos no pueden ser "excusa" para no trabajar en la moción para echar a Rajoy de La Moncloa, también ha admitido que es preferible esperar para registrarla a que las formaciones que pueden participar en la "solución" resuelvan sus problemas internos.

"Es cierto que trabajamos para que sea en breve, pero también para que todos los partidos se puedan posicionar", ha explicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para informar de las reuniones que va a mantener este miércoles a las 16.30 con ERC y el jueves después del Pleno con PDeCAT, para pedir su apoyo a la moción.

"Estamos trabajando con todos los actores políticos. Es cierto que hay actores políticos que no están trabajando o no quieren trabajar en estos momentos", y creemos que tiene que ver más, es evidente, con que están dirimiendo sus propios conflictos internos", ha admitido.

Así, aunque ha señalado que esos "conflictos internos no son "excusa" para no "construir desde ya" la moción, ha manifestado que, a su juicio, entiende "que la mejor forma de presentar esa moción es cuando también se haya esclarecido esa situación de los partidos que podrían tener solución".

PODEMOS BARAJA LA PRÓXIMA SEMANA, ANTES DE LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Esta opinión de Domènech contrasta con la de la cúpula de Podemos, ya que el secretario general, Pablo Iglesias, y sus principales colaboradores son partidarios de registrar la moción a finales de la semana que viene, una vez se conozcan el próximo martes los resultados de la consulta a las bases, que tienen en sus manos la decisión de seguir o no adelante con la moción; es decir, antes de las primarias del PSOE del 21 de mayo, de las que saldrá el próximo líder de los socialistas.

No obstante, tanto el líder de la confluencia catalana como Podemos y el resto de socios avisan de que la decisión sobre el momento adecuado para presentar la moción todavía no está tomada. "No hemos concretado nada", ha enfatizado Domènech en su rueda de prensa.

A su juicio, tanto esta cuestión como el candidato que debe encabezar la moción deben tratarse con todas las fuerzas políticas y colectivos de la sociedad civil con los que se están reuniendo, es decir, que sea fruto del "diálogo" y el "encuentro" con todos los posibles actores.

"DOBLE EMERGENCIA" EN CATALUÑA

En este sentido, Domènech ha explicado que esta semana se centrará en sumar a la iniciativa a los partidos catalanes, que se tienen que "sentir interpelados" si quieren sacar del Gobierno a un partido que no sólo está "en medio de una ciénaga de corrupción" sino que además está "inhabilitando la política catalana".

"El primer paso para cualquier solución pasa por echar al PP. Por eso todas las fuerzas catalanas se tienen que sentir interpeladas. Sería incomprensible que ERC y PDeCAT no apoyaran una iniciativa para echar al PP", ha avisado, tras explicar que la "emergencia" es "doble" en el caso de Cataluña, debido a la judicialización del proceso soberanista que, según su formación, está promoviendo el Gobierno.

En cuanto a la exigencia que ya ha planteado ERC de dar su apoyo a cambio del compromiso de defender el referéndum sobre la independencia de Cataluña, Domènech ha señalado que su formación sigue defendiendo que el "derecho a decidir" es la única solución para resolver el conflicto catalán.

Sin embargo, ha evitado ir más allá y ha vuelto ha defender que el primer paso para cualquier solución pasa, en todo caso, por "echar al PP" del Gobierno. "Estamos en una fase de análisis compartido", ha añadido.