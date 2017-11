Domenech avisa a PSC si pacta con PP y C's da "un pésimo mensaje al Estado"

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso y candidato de CatComú-Podem a la Generalitat, Xavier Domenech, ha advertido hoy al PSC de que si pacta con PP y Ciudadanos tras las elecciones del 21 de diciembre estará dando un "pésimo mensaje" no solo a Cataluña sino también en toda España.

En declaraciones en la Cámara Baja, Domenech ha señalado que el PSC, que está teniendo "dificultades enormes", como lo demuestran la dimisión de tres de sus alcaldes, debería hacer una "reflexión" sobre esa posible coalición con C's y los 'populares'.

"Sería un pésimo mensaje para Cataluña, que tiene que superar la dinámica de bloques porque es un país de una diversidad enorme pero también de grandes consensos", pero además "es un pésimo mensaje para todo el Estado, porque si lo que se produce es un pacto entre el PSC, Ciudadanos y el PP eso significa lo que significa para España", ha dicho Domenech.

Y ha apostado por que el 21 de diciembre se apoye a su candidatura para "desbloquear" la situación y enviar "un mensaje de cambio progresista para todo el estado".

Al ser preguntado por el hecho de que han sido los comunes los que han roto el pacto con el PSC en Barcelona, Domenech ha subrayado que se ha decidido tras una consulta a la militancia.

Y tras defender "impugnar los bloques", ha señalado que lo que querrían en su partido es que "el PSC hiciera de PSC, es decir, que representase lo que ha sido el catalanismo progresista y popular históricamente en Cataluña".

Pero los socialistas catalanes, ha lamentado, están apoyando las "medidas represivas" del Gobierno al estar en "el bloque del 155" y "parece que va a un pacto en Cataluña con PP y Ciudadanos".

El candidato de la coalición entre los comunes y Podemos ha señalado, por otra parte, que está como otros asistiendo "atónito" al "espectáculo" de ver cómo los independentistas, en "un ejercicio de honestidad que habría estado bien hubieran hecho antes" para no llevar a Cataluña donde la "han llevado" admiten ahora que "no estaban preparados para hacer lo que hicieron", en alusión a declarar la independencia.

Eso, ha dicho, "no es tolerable", y por eso ha reclamado a estos partidos que en esta campaña electoral practiquen "la máxima honestidad y concreción" sobre cuáles son sus propuestas.

"Nosotros siempre decimos lo mismo", ha señalado Domenech, quien tras recordar que su partido está "absolutamente en contra de la declaración unilateral de independencia" también han defendido siempre que "del PP no desconectas, o lo echas o no lo echas", pero "no desconectas a partir de hojas de ruta mágicas" que han "agravado" la situación tanto en Cataluña como en España.

Ha señalado en este sentido que la aplicación del 155 es "una forma de gobierno" como lo son los controles sobre los ayuntamientos de Madrid y Cádiz, ejemplos de "una involución democrática gravísima en las prácticas del gobierno del Estado".

Por eso ha insistido en que el 21 de diciembre se "desbloquee" la situación y se envíe "un mensaje de cambio progresista para todo el Estado".