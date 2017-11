Domènech (CatComú) quiere ganar para decirle a Rajoy que "no es el presidente de Cataluña"

El cabeza de lista de CatComú a las elecciones del 21-D, Xavier Domènech, ha asegurado este sábado que quiere ganarlas para recuperar Cataluña y decirle al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no es el presidente de Cataluña".

"A Rajoy no lo han votado los catalanes para que se erija en presidente de Cataluña, y tenemos que ser absolutamente críticos también ante el callejón sin salida al que nos han llevado --en alusión a JxSí-- con hojas de rutas que no llevan a ningún sitio", ha exclamado en su intervención en la asamblea que CatComú ha celebrado en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Según Domènech, los ciudadanos están cansados de "los bloques del 155 y de la DUI" que han llevado a la situación actual en Cataluña porque, al margen de la cuestión independentista, la sociedad catalana está unida por muchas cosas: "Está unida en un 80% para decidir su futuro, para acabar con el miedo, en favor de la justicia social, contra la corrupción y en defensa de la escuela pública".

A su juicio, del PP no se puede desconectar, hay que echarlo, y ha avisado de que no se pueden ser alternativa de los populares los que son su principal muleta, Cs: "Inés Arrimadas vive como nadie del independentismo, pero cuando éste desaparece, es el viejo PP de toda la vida. Además, quien apoya a Arrimadas y Cs no es ni Rajoy, es José María Aznar".

NI PSC NI Cs SON ALTERNATIVA AL PP

Tampoco considera que los socialistas puedan ser una alternativa al PP en Cataluña ni en el resto del Estado cuando han pasado "del no es no, al sí pero no y al sí sí, y cuando pactan con Unió y pactarán con Cs y PP".

"¿Dónde has ido a parar, PSC? Quo Vadis, PSC", ha exclamado Domènech, que ha cargado también contra ERC por incorporar también en sus listas a Demòcrates, herederos también de Unió.

Para el también líder de CatComú, el 21 de diciembre habrá tres papeletas: la de Aznar, que asegura que recomendó votar Cs, PP o socialistas; la de la DUI, que integran los partidos independentistas, y la de su partido, que representa "un futuro colectivo para todos los catalanes, el desbloqueo, cambio y soluciones".

"Es la candidatura con más sensibilidad social posible, un equipo con una gran diversidad, que es la que nos hace fuertes. Solo desde la diversidad construiremos grandes mayorías", ha zanjado.