En declaraciones a los medios tras votar, ha lamentado el "acto infame" de la policía contra los votantes y ha considerado que no queda otra opción que echar a Rajoy, por lo que ha dicho que no entendería que otros grupos políticos no se sumen a la moción de censura que defienden desde su grupo.

"No tienen ninguna legitimidad como políticos, demócratas y gobernantes", ha aseverado, y lo ha contrapuesto a la actitud del pueblo catalán que ha actuado con dignidad y voluntad de no violencia.