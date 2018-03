Dolors Montserrat exige "que nadie de lecciones al PP de igualdad"

En el acto 'Igualdad real' celebrado este sábado en Barcelona, Montserrat ha declarado: "Me atrevo a decir que la bandera de la igualdad ondea siempre con más fuerza cuando gobierna el PP; nosotros ponemos las herramientas para luchar en contra de las desigualdades".

La ministra ha defendido que de una sociedad de "roles divididos", donde las mujeres eran relegadas al trabajo del hogar mientras los hombres tenían en exclusiva el trabajo asalariado, se pasó a una sociedad de "roles duplicados", donde la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo pero sigue cargando con la mayor parte del trabajo doméstico.

Por eso ha defendido construir una sociedad de "roles compartidos", en la que tanto el trabajo asalariado como el trabajo del hogar sean responsabilidad a partes iguales de hombres y mujeres.

Respecto a la jornada de huelga general convocada este jueves en motivo del 8 de marzo, la ministra ha insistido en que lo importante es la unidad: "Como mujer y como política feminista me ha alegrado ver este jueves a muchísimas mujeres decidir celebrar el 8 de marzo ejerciendo su derecho constitucional de huelga, de igual manera que me alegra que muchísimas mujeres el 8 de marzo decidieran ir a trabajar".

La ministra ha considerado que España está viviendo lo que ha calificado como revolución femenina y, según ella, ésta no debe ser solo de las mujeres sino que, en su opinión, deben participar también los hombres: "Este es el camino: que estemos juntos, que no nos dividamos entre nosotros, que no sea una guerra de sexos, que no sea una guerra ideológica".

Montserrat ha defendido la acción de gobierno del PP y sus medidas de igualdad, entre las cuales ha destacado la reducción de la brecha salarial, la ampliación del permiso por paternidad, la mayor presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex, el complemento de la pensión de jubilación de hasta el 15% para las mujeres con hijos y la implantación del currículum anónimo.

La ministra de Igualdad ha reclamado más referentes femeninos y ha criticado en particular la poca presencia de mujeres en la información deportiva: "Los hijos e hijas han de ver referentes de igualdad".

También ha destacado la educación como "herramienta fundamental para luchar contra la violencia de género", y ha pedido menos tolerancia respecto al lenguaje sexista.

ALBIOL VUELVE A PEDIR LA DIMISIÓN DE SALVADÓ

El presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha reiterado en el mismo acto que considera necesaria "la dimisión o el cese" del diputado de ERC y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a raíz de la filtración de una conversación privada en la que Salvadó hacía comentarios machistas.

Albiol ha criticado las palabras del diputado republicano: "Ayer tuvimos la ocasión de conocer las políticas de igualdad de ERC. Los méritos para los dirigentes de ERC son otros más anatómicos".

El popular ha asegurado que las palabras de Salvadó le producen "vergüenza y bochorno" y ha destacado que se conocieran justo después de la jornada del 8 de marzo que, según ha dicho, demostró la existencia de una gran conciencia respecto a la desigualdad por razón de género.

Albiol ha considerado que la generación más joven "ya no valora en función del sexo sino de la inteligencia", aunque ha asumido que queda mucho por hacer en cuanto a igualdad.

En relación a la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el pleno de investidura del candidato a la presidencia y actualmente encarcelado, Jordi Sànchez, Albiol ha considerado que se trata de una situación "insólita".

"Saben perfectamente que ninguno de los dos candidatos puede ser presidente de absolutamente nada, ya no de la Generalitat de Catalunya, sino que no pueden ser ni presidentes de la escalera de su casa porque tienen que pasar cuentas con la justicia", en una alusión velada al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.