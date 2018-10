Dolors Montserrat acusa a Sánchez de "pactar con aquellos que quiere romper España" para mantenerse en el Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha acusado al presidente del Gobierno de España de "pactar con aquellos que quieren romper España" para mantenerse en al Moncloa.

Montserrat ha denominado como "vicepresidente económico de España" al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, por su visita a Oriol Junqueras en la cárcel para "pactar la aprobación de los presupuestos por indultos". "Jamás se había visto que el futuro de España se pactara en la cárcel", ha censurado la portavoz del PP que ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez.

La portavoz del PP ha sido la encargada de clausurar el foro 'Frente a los nacionalismos, unidos somos más', que ha organizado este sábado el Partido Popular de Navarra en el Hotel Muga de Beloso de Pamplona.

Dolors Montserrat ha centrado gran parte de su intervención en la situación de Cataluña. En este sentido, ha afirmado que el de Sánchez es "el gobierno de la vergüenza, de la deslealtad a todos los españoles" y que está "dispuesto a vender todos nuestros derechos a los nacionalistas para mantenerse en el Gobierno". A este respecto, ha criticado que Pedro Sánchez "está gobernando con los votos de Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias".

Para la dirigente 'popular', el PSOE "ha abandonado el constitucionalismo, la ley y la convivencia para pactar con aquellos que quieren romper España" y ha criticado que "la renuncia del Gobierno a la defensa de cuerpos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tiene parangón en las familias socialistas europeas".

Frente a ello, ha resaltado, el PP es "la única garantía" porque "siempre mira para otro lado cuando se trata de Cataluña o los independentistas" para "estar un día más sentado en la silla de la Moncloa". "No somos un partido de encuestas sino de convicciones firmes" y por eso "nunca hemos fallado a quienes se sienten orgullosos de su tierra", ha subrayado.

También ha criticado a Ciudadanos, formación a la que ha acusado de "cobarde" y de "haber traicionado a los constitucionalistas" al no asumir "el desafío de intentar formar gobierno en Cataluña" tras las elecciones de diciembre. Además, ha afirmado que el partido naranja "fue la llave que abrió la puerta de la Moncloa a Pedro Sánchez cuando Rivera dijo que la legislatura estaba agotada".

Dolors Montserrat ha asegurado que "tras el intento de golpe de Estado" en Cataluña el Gobierno del PP "actuó con la ley en la mano y restablecimos la legalidad después de meses de auténtica locura". "El constitucionalismo demostramos a Europa y el mundo que somos mayoría" en las elecciones del pasado diciembre con "una victoria moral y real de la Cataluña no nacionalista", ha destacado Montserrat que, sin embargo, ha lamentado que "nunca jamás una victoria histórica ha servido para tan poco".

Frente a la situación en Cataluña, Montserrat ha destacado que el PP ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso como una Ley de Símbolos que "proteja los símbolos nacionales" o una reforma de la Ley de Acción Exterior para "cerrar embajadas separatistas".

Igualmente, ha explicado que su partido ha propuesto la modificación de la Ley de Financiación de Partidos para que "ni un sólo euro de dinero público se destine a romper España, a aquellos que defienden la violencia para defender sus creencias".

También se ha referido la propuesta del PP para reformar la Ley de Indultos para que "no pueden ser indultados los acusados por delitos de rebelión o sedición".

"En Cataluña muchos tienen que callar para no perder su negocio, para no perjudicar a sus hijos, o dejar de contestar en los grupos de whatsapp para no recibir insultos o amenazas de los separatistas", algo que, ha asegurado, es fruto de la "acción del nacionalismo y la omisión del socialismo".

Frente a ello, ha asegurado que en el PP "somos la voz de la libertad, de la convivencia y de la ley" y los que "tenemos la responsabilidad de volver a escribir las mejores paginas de la historia de España".

"NO HAY NADA QUE DIALOGAR CON QUIENES QUIERE ROMPER ESPAÑA"

Dolors Montserrat ha asegurado que "El independentismo es insaciable, su único objetivo es romper España y por tanto no hay nada que dialogar con quienes quieren romper España". Además, ha asegurado que "amenaza el sueño de la Unión Europea" y ha reivindicado que frente al nacionalismo "siempre estará el compromiso del PP para tender puentes con Europa".

Ante ello, ha destacado que "el PP es el único partido que defiende lo mismo en todos los rincones de España" y que "es garantía de defensa de la Constitución" por lo que ha llamado a estar presentes en todos los municipios en las próximas elecciones de 2019.

La dirigente del PP ha asegurado que "el modelo del independentismo se quiere expandir a Valencia y Baleares con la colaboración vergonzosa de los socialistas".

También ha tenido palabras para la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y los 'populares' navarros "que habéis sufrido el terrorismo y hoy sufrís el acoso del nacionalismo que no mata pero que envenena". "La 'batasunizaciono' de Navarra avanza con la complicidad del partido socialista", ha remarcado Montserrat que ha asegurado que "no estáis solos" y se ha mostrado convencida de que "vais a defender la convivencia y todas vuestras singularidades que dan personalidad y fuerza en Navarra". "Contáis con el apoyo de todo el partido para devolver a esta tierra la libertad", ha añadido.