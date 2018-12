Directora de Seguridad de Adif señala que en la línea del accidente de Angrois se cumplió con la normativa de seguridad

Asimismo, ha señalado que el sistema Asfa (Anuncios de señales y Frenado Automático) que funcionaba en el tren accidentado, se implantó porque la opción del ERMTS "no era fiable en su función y afectaba a la seguridad".

No obstante, Mateo, en su comparecencia en la Comisión de investigación de dicho accidente en el Congreso, ha explicado que la desconexión del sistema ERTMS del convoy, que controla la velocidad del tren impidiendo una velocidad indebida, fue decisión de Renfe, que es la operadora y la responsable de analizar su propio "factor humano".

Preguntada por el diputado de ERC Gabriel Rufián sobre la razón para desconectar el ERTMS cuando en esa curva donde se produjo el accidente era importante controlar la velocidad, Mateo ha puntualizado que dado que la funcionalidad de ese sistema "daba error", "no cumplía con la normativa". En este punto ha recordado que los estándares de seguridad del sector ferroviario son altos y que el sistema Asfa funciona como está prescrito que funcione.

Rufián se ha extrañado de que la seguridad de tantas personas quede en manos de un solo maquinista, pero Mateo le ha indicado que "los maquinistas son grandes profesionales" y que los controles y seguridad del sector no se da en otros medios. No obstante, a recalcado que la seguridad en esa curva no se dejó solo en manos del maquinista sino que había otra serie de barreras "que protegen".

INFORME PERICIAL DE ADIF

Por otro lado, ha explicado que en el informe pericial que se le encargó en Adif de la puesta en servicio de la línea Orense-Santiago, pudo comprobar que se cumplió con la normativa de seguridad y ha matizado que su trabajo pudo realizarlo con "total libertad" sin recibir presiones de sus superiores.

Preguntada por el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca sobre qué pudo fallar para que se produjera el accidente, Mateo ha recalcado que si bien ella no analizó en su informe el trágico suceso, sí que podía afirmar que todo accidente es "multicausal".

INFORME EVAULADOR INDEPENDIENTE

La diputada de En Marea Alexandra Fernández le ha preguntado sobre las razones por las que no se pidió un informe evaluador independiente para la línea siguiendo los estándares requeridos por Europa, Mateo ha puntualizado que cuando surgió esa norma europea la línea ya estaba en desarrollo y no era necesario un informe independiente en el tramo de la curva.

No obstante, Mateo ha matizado que en caso de haberse realizado ese informe independiente, no hubiera servido para detectar un problema en la curva del siniestro porque las curvas "no se analizan". Tras esto, la diputada de En Marea le ha señalado que puesto que ella trabaja para Adif, no puede hacer un informe independiente (refiriéndose a su peritaje). Tras esto, le ha acusado de haber sido "colocada a dedo" para redactar el informe pericial y que después fue ascendida por eso.

SEÑALES LATERALES

Además, Fernández se ha preguntado si en caso de que se hubiera colocado una señal lateral de velocidad antes de la curva, en la que se pasa de 200 km/h a 80 km/h en un corto espacio, el accidente se pudiera haber evitado. A esto, Mateo ha respondido explicando que puesto que nadie detectó ningún problema previo, no se colocaron esas señales.

En ese punto, Fernández le ha subrayado que si hubiera existido un informe evaluador independiente de la línea antes de su puesta en uso, quizá hubieran detectado que realmente hacían falta esas señales laterales que avisaran de la reducción de velocidad necesaria para entrar en la curva.

IGLESIAS COORDINABA

La diputada del PSOE Pilar Cancela ha recuperado parte de la intervención del anterior compareciente, Jorge Iglesias, que fue coordinador en las obras de esa línea, y le ha preguntado a Mateo si las funciones del coordinador abarcaban la seguridad de la línea.

A esto, Mateo ha respondido que "todas las personas que participaron desde el inicio hasta la puesta en servicio de la línea tienen "responsabilidades en seguridad". En este punto, ha recordado que existe un acta (que hará llegar a la comisión) en la que específicamente se trata el punto de la transición del sistema ERTMS a Asfa y se dice que el cambio se produce a 200 km/h, y ha resaltado que ese acta fue firmada y redactada por el propio Iglesias.

Preguntada por el diputado del PP Celso Delgado sobre si se podría haber planificado la llegada del sistema ERTMS hasta la estación de Santiago, como planteaba en su comparecencia Iglesias, Mateo ha recalcado que no hubiera sido operativo y ha recordado que tanto en Chamartín como en Barcelona o en Valladolid se hace de la forma en que se trabaja en la línea de Santiago.

RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD

"Tras el accidente hubo una revisión del sistema, se hizo una auditoria de las reglas de ingeniería y se convino que estaban bien aplicadas", ha señalado, antes de resaltar que "hoy sigue la transición en el mismo punto y nadie ha pedido que se cambie".

Por último, ha explicado que en su informe deja claro que la seguridad de la línea atraviesa todas las fases de la construcción de la misma, y ha matizado que volcar toda la responsabilidad de la seguridad sobre una persona, por el exdirector de Seguridad investigado, Andrés Cortabitarte, sería "impensable e irresponsable".