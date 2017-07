Directivo de Nuevo Arpegio dice que no están los originales de 5 contratos de DUSA y que puede tenerlos la UCO

El secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, ha indicado este viernes que no se encuentran cinco contratos originales suscritos con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos (DUSA), aparte de otros relativos a otras mercantiles como es de dos relativos a Over Marketing y otros con Obrum (empresa vinculada al empresario David Marjaliza).

No obstante, Esquivias tiene la creencia o hipótesis de que esa documentación puede estar en disposición de la Unidad Central Operativa (UCO), que se llevó mucha documentación cuando se realizaron los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el caso Púnica.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid en relación al extravío de los contratos originales que firmó en 2006 con Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A (DUSA), documentación que ha sido requerida por este juzgado el marco de la investigación de la 'operación Púnica'.

En este sentido, los documentos que no se localizan son cinco expedientes correspondientes a la mesa de contratación de DUSA, uno para la promoción Lares del Sur en Los Molinos (Getafe) uno con Over Marketing, dos con Obrum, otro con Altamira para dos parcelas en Getafe, otro con Videón y el convenio de Prisma con la Comunidad del año 2006 y 2007. En total, se trata de 13 expedientes no encontrados.

Esquivias conjetura como "hipótesis" que estos contratos pueden estar en disposición de la UCO, que tiene en su disposición muchas cajas con documentación de la contratación de Arpegio (ahora Nueva Arpegio) y que, por la "confusión" de un registro que duró 12 horas el pasado 16 de abril puede que no se incluyera en las anotaciones de documentación elaborada por el secretario judicial.

No obstante, el secretario general de Nuevo Arpegio ha restado importancia al hecho de que aún no se localicen esos originales de DUSA y subraya que esa documentación está recogida en la herramienta digital de registro. "No tenemos dudas de que esas copias son válidas y pertenecen a los originales", ha relatado.

"No ha ocurrido ninguna tragedia", ha comentado Esquivias, quien ha dicho que la tecnología permite que no se tenga que estar buscando "pergaminos y legajos" para poder acreditar que hay algo acreditado "fehacientemente".

También ha detallado en su intervención que el hecho de que no se encuentren los originales tiene "cero" o "nulo" alcance jurídico y nadie puede sacar provecho de ese extravío, pues sostiene que el registro virtual y documental hace que su existencia "esté garantizada".

"UN REVUELO QUE NO PERTENECE AL SIGLO XXI"

En este punto, ha dicho que existe documentación de facturas, pagos y declaración de IVA, así como labor de auditoría. "Se produce un revuelo que no pertenece al siglo XXI", ha enfatizado Esquivias para indicar que "no le cabe duda" de que el registro electrónico solo recoge los originales e incluyen información sobre la fecha, campo de la relación contractual y el precio.

El secretario general de Nuevo Arpegio ha indicado que han tratado de localizar esos contratos en el marco de la empresa y de la administración regional pero que no se han encontrado. Por ello, cree que pueden estar en la documentación que intervino la UCO. "Estoy convencido de que van a aparecer", ha remachado.

Esquivias también ha negado, a pregunta del diputado del PP Alfonso Serrano, que haya recibido alguna instrucción para manipular expedientes y documentos por ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid.

A su vez, y preguntado por el diputado de Ciudadanos César Zafra, cree que por parte del personal de Arpegio puede contactar con el administrador de la empresa DUSA y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan PRISMA en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre, para ver si se podía localizar en su caso ese contrato original, pues le correspondía tener uno, pero de momento están "desaparecidos". En su caso, ha asegurado que no ha hablado nunca con Maestre.

Por otro lado y a preguntas de la diputada socialista Encarnación Moya, Esquivias ha explicado que se contactó con el personal administrativo que ha realizado fotocopias de esa documentación en papel pero que no pueden asegurar si se hicieron sobre los originales o a su vez también de copias.

NO HA ESTADO NUNCA EN LA MESA DE CONTRATACIÓN ARPEGIO-PRISMA

El secretario general de Nuevo Arpegio ha explicado que hay personal que vela por el 'archivo de valor' pero que esta cuestión no corresponde a su competencia, para relatar que él fue la persona encargada de informar al juzgado de que no se localizaban estos expedientes, pero él redacto el escrito pero "de la mano de la persona que tiene la competencia".

Además, ha aprovechado su intervención para indicar que ha tenido que declarar como investigado como miembro de la mesa de contratación de Arpegio-Prisma, para indicar que él nunca ha estado en este órgano y cree que su deposición puede ser "nula". Por ello solicitó que se le quitara la condición de investigado para pasar a tener condición de testigo.

"Yo no sé en qué calidad he ido a investigar. Como miembro y vocal de la mesa de contratación de Arpegio-Prisma es imposible porque no he estado nunca", ha comentado Esquivias.

A su vez y a preguntas de la diputada socialista, ha indicado que comunicó en un principio a la Asamblea de Madrid ante requerimiento de documentación por parte de los grupos sobre DUSA que no había habido mesa de contratación, pues solo se había presentado una oferta, pero luego se encontró documentación en armario que acreditaba que sí se produjo esa mesa.

PREOCUPACIÓN POR PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN

Por su parte, el diputado de Podemos Miguel Óngil ha señalado en su intervención que la Fiscalía remitió un escrito donde exponía que la documentación de Nuevo Arpegio era "inconsistente" y criticaba la colaboración de la Comunidad de Madrid en los requerimientos. A su vez, Moya ha transmitido su "preocupación" por desaparición de documentos.

El diputado popular Alfonso Serrano ha tildado de "sorprendente" que se celebre una comisión extraordinaria por la desaparición de originales cuando hay "copias verídicas" de esos documentos y ha acusado a los grupos de la oposición de utilizar este órgano para "insidiar.