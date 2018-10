Diputado del PDeCAT no ve un ultimátum en las palabras de Torra y avisa de que unas elecciones "no resolverían nada"

Así lo ha explicado en la Cámara Baja antes de la reunión de la comisión de investigación sobre el accidente del Alvia que tuvo lugar en el barrio compostelano de Angrois en julio de 2013 y que él preside.

Guillaumes considera que las palabras del 'president' respondían a un aviso previo del Gobierno de que "no se podía hablar de todo" y a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el 1 de octubre recalcó que lo que ocurra en las calles de Cataluña es responsabilidad de Torra.

CON DECLARACIONES DURAS, NO SE VA A NINGÚN LADO

"El señor Torra hizo unas declaraciones duras que fueron contestadas con otras declaraciones duras y así no vamos a ninguna parte", ha señalado.

Según su análisis, en las últimas horas "no se ha movido nada". "La noticia será el día que las cosas se muevan", ha indicado, dejando claro que el PDeCAT va a intentar "continuar hablando" con el Ejecutivo aunque, de momento, ese diálogo es "totalmente insuficiente", pero que piensa seguir "hablando hasta que se les seque la saliva". "Eso es lo que le debemos a nuestra gente y eso es lo que les prometemos que haremos, ahora si no hay resultados, no podremos avanzar", ha admitido.

En cualquier caso, Guillaumes no ve más cerca las elecciones generales y está convencido de que unos comicios legislativos "no resolverían nada". "Las cosas seguramente se quedarían prácticamente igual y no sería una salida", ha augurado.