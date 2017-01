Política

La Diputación Permanente del Congreso decide mañana si cita a comparecer a Montserrat, Báñez, Montoro, Nadal y Zoido

JUEVES, 19 DE ENERO La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones se reúne ese jueves a las once de la mañana para decidir si da o no vía libre a la comparecencia extraordinaria de hasta cinco ministros para dar explicaciones sobre distintos temas.