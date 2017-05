Dimite el presidente del Parlamento croata y se ahonda la crisis política

El presidente del parlamento de Croacia, Bozo Petrov, del partido centrista Most, ha dimitido hoy, con lo que se agrava la crisis política del país, abierta tras la ruptura la semana pasada de la coalición de Gobierno.

Petrov dimitió para evitar un voto de revocación, pedido por la mayoría de los diputados del Parlamento, tras una iniciativa de su socio de coalición hasta la semana pasada, la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ) del primer ministro, Andrej Plenkovic.

La HDZ considera que el Parlamento debe estar presidido ahora por alguno de los vicepresidentes del hemiciclo de su propia formación.

Sin embargo, la oposición socialdemócrata y Most alegan que, según la legislación vigente, un vicepresidente de la HDZ no puede asumir la presidencia del legislativa puesto que no representa a la mayoría parlamentaria.

"Croacia ha entrado con esto en una crisis parlamentaria. Nosotros no vamos a participar ya en este circo", dijo el presidente del SDP, Davor Bernardic.

El socio menor de la coalición hasta la semana pasada -el centrista Most- abandonó el gobierno después de la destitución de tres de sus ministros y causó unas crisis que puede conducir a nuevas elecciones anticipadas.

Plenkovic asegura que aún sin sus socios controla la mayoría en el Parlamento.

El ministro de Finanzas, Zdravko Maric (HDZ), superó hoy un voto de censura en el Parlamento, pero se ha puesto en cuestión la tesis de Plenkovic de que domina la mayoría de la cámara.

En el Parlamento, de 151 escaños, 75 legisladores votaron a favor de la moción y otros 75 en contra, mientras que uno se abstuvo.

La posible caída del Gobierno sería la segunda en menos de un año, ya que el actual llegó al poder en octubre, tras las legislativas anticipadas del 11 de septiembre pasado.

En junio de 2016 se desintegró una anterior coalición entre HDZ y Most, que duró solo seis meses, y cuyo gobierno estuvo en poder desde enero de 2016.