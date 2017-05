Dimite una edil del PSOE que fue grabada animando a una ocupación ilegal

La concejala de Asuntos Sociales de San Fernando (Cádiz), Ana Lorenzo, del PSOE, ha dimitido del cargo tras difundirse una grabación sonora en la que explicaba a una familia sin recursos cómo ocupar una casa de manera ilegal.

En una comparecencia ante los medios sin preguntas, Lorenzo ha asegurado que se marcha "con la cabeza alta" por haber cometido un "error", aunque lo ha justificado en que quería ayudar a unas personas "con problemas y con tres menores a su cargo".

El pasado viernes se conoció una grabación hecha por una familia necesitada de San Fernando mientras pedía a la concejala una ayuda porque no tenían dónde vivir con sus tres hijos y se iban a quedar en la calle.

Lorenzo les comunicó que el Ayuntamiento no podía ofrecerles una casa, así que les detalló la ubicación de una casa vacía, propiedad de un banco, y les explicó cuál era la mejor fórmula para poder ocuparla sin que la Policía se percatase y, una vez dentro, ya no les pudieran echar.

En un primer momento, a pesar de las peticiones de dimisión del PP y Ciudadanos, Lorenzo decidió no dimitir, arropada por su equipo de gobierno, del PSOE y del Partido Andalucista, y también de Podemos y colectivos como Pro derechos Humanos de Andalucía.

Ayer mismo la alcaldesa, la socialista, Patricia Cavada, y la secretaria provincial del PSOE, Irene García, defendieron el mantenimiento en el cargo de Lorenzo porque, "aunque se haya equivocado", pidió disculpas inmediatas y trataba de ayudar a una familia con una "medida desesperada".

La propia Lorenzo explicó el lunes que, aunque asumía su error, no veía en su actuación "motivos para irse".

Este mediodía, en cambio, ha asegurado: "Quien comete un error como el que yo he cometido, se tiene que ir". Y ha añadido: "Dormiré muy tranquila porque no me he llevado nada, sino que sólo traté de ayudar a una familia, con la que me solidaricé como madre que soy".

Al no aceptar preguntas, no ha explicado por qué ha cambiado de opinión en estos días.

Precisamente hoy el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, iba a preguntarle sobre este asunto en el Parlamento andaluz a Susana Díaz, y la familia que la grabó, que finalmente ha ocupado una vivienda de manera ilegal, ha aparecido esta mañana en varios programas de televisión de ámbito nacional.

Lorenzo ha estado acompañada en su comparecencia por el portavoz del equipo de gobierno, Conrado Rodríguez, también socialista, quien ha apoyado y alabado la gestión de Lorenzo en el área de Asuntos Sociales, y ha atribuido su dimisión a una decisión personal de la concejala.

"Este caso nos debe hacer ver a los políticos que no deben tener un exceso de confianza en nuestras reuniones", ha explicado Rodríguez.