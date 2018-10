Díaz reivindica el "sentido común" que permitió la autonomía andaluza por encima de los "intereses partidarios"

Díaz, que ha clausurado así las jornadas del Consejo Social sobre el Pacto de Antequera, ha destacado que precisamente gracias a este acuerdo, alcanzado hace 40 años por once partidos políticos y que fue decisivo para la autonomía andaluza, "la Andalucía de hoy no se podría entender sin el paso de esos años".

La actual presidenta ha destacado que, aunque en la región existen dificultades, "es una Andalucía que el 77 por ciento de su población ocupada tiene una formación media alta; en el 78 había un 14 por ciento de analfabetismo", además de contar con "más banda ancha que Alemania" y disfrutar de "igualdad de oportunidades en educación y sanidad".

"El crecimiento ha sido exponencialmente superior a la media europea o respecto a competidores directos y fue gracias a ese trabajo y puesta en común de esas once fuerzas políticas", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que en la región se desarrollan proyectos como la construcción del Airbus, el tren Hyperloop y cuenta, además, con once parques tecnológicos y diez universidades públicas.

"Andalucía no es la del 79, más que le pese a quien la mira con desdén, con clasismo y con desprecio", ha apuntado en este sentido. Por estos motivos ha lamentado que en la actualidad los partidos no sean capaces de alcanzar acuerdos como en el pacto de Antequera.

Al respecto ha apuntado que "hoy no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cámaras, que se bloquean las instituciones, que la palabra inestabilidad, que es igual que retroceso, se ha hecho propietaria de la vida pública y política".

De igual forma ha afirmado que "si utilizamos el bloqueo y el 'y tú más' los ciudadanos mirarán para otro lado y echaremos gasolina en los populistas de izquierda y de derecha que se alimentan de la crispación para deteriorar el Estado de Derecho, la democracia y poner en cuestión la representatividad de nuestras instituciones".

Por ello ha recordado que "Andalucía y España no están aisladas", ya que lo que ocurra en otros países les afectan. "No hay nada que le haga más daño a la sociedad que decir que no necesita gobierno. En este momento llenamos los depósitos de quienes galopan en la crispación para atacar al Estado de Derecho", ha apuntado.

"La Andalucía de hoy, con sus luces y sus sombras, es una región que mira de tú a tú al resto de Europa", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "la pluralidad no ha llegado ahora, llegó con la Transición", con generaciones como la del pacto de Antequera "de generosidad enorme, que las generaciones que llegamos ahora no hemos recogido o es la asignatura que nos falta por aprender".

Por todo esto, Díaz ha ensalzado la figura de Fernández Viagas como la de "un hombre sensato y cabal que entendió que el diálogo era la mejor herramienta para el progreso de Andalucía". A su juicio, fechas como el 4 de diciembre y el 28 de febrero muestran "el trabajo de una generación completa, a nivel político y social".

En las jornadas 'El compromiso del pueblo andaluz', que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Antequera, se ha hecho una reivindicación de la figura del primer presidente andaluz en la Transición, Plácido Fernández Viagas.