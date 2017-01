Díaz defiende armonización fiscal pese a quienes "enfrentan a territorios"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado hoy que el debate sobre la armonización fiscal "va más allá de comunidades", por lo que ha defendido su debate y análisis a pesar de quienes "se llenan la boca para hablar de España y a la hora de la verdad enfrentan a territorios".

La digestión de la Conferencia de Presidentes continúa un día después de su celebración, en especial uno de los puntos que causó fricciones durante el debate, como la propuesta de armonización fiscal que la propia Díaz puso sobre la mesa y que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, reprochó.

En la Conferencia, Gobierno y comunidades se comprometieron a efectuar un estudio sobre el esfuerzo fiscal que hace cada comunidad autónoma, con competencias en muchos tributos.

Dos de esos impuestos, sucesiones y patrimonio, son los que han causado la controversia. En Madrid, por ejemplo, el de sucesiones es 0; en otras comunidades es más alto.

Las regiones que critican esta disparidad alegan que por esa razón muchos ciudadanos se empadronan en las de menor presión fiscal, por lo que ese dinero no lo ven sus arcas, y se entra en una especia de "competencia".

Díaz, en la rueda de prensa que ha dado hoy en Fitur, en el amplio pabellón de Andalucía, ha explicado que lo que propugnó ayer trasciende el debate entre comunidades o naciones, porque hasta la propia UE está fomentando la armonización fiscal para evitar que haya estados "dumping".

Y porque "los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se financian los servicios públicos", ha señalado.

Además de compartir que en la Conferencia se haya establecido la necesidad de fijar el coste promedio de los servicios, que no es el mismo según la comunidad, Díaz se ha mostrado a favor de analizar y precisar qué impuestos y qué recaudación se conduce a la financiación de servicios esenciales.

Andalucía, por ejemplo, con una renta menor en comparación con la de otras autonomías, ha tenido que poner de sus fondos 2.000 millones al año para mantener la sanidad, la educación o la dependencia. Esa inyección procede de haber marcado topes más altos en el tramo autonómico de algunos impuestos, porque si no, no puede atender los costes.

Calcular la media fiscal, conocer de dónde viene ese dinero, es "hacer país, hacer España" y "Europa va por ahí", ha dicho.

Sin mencionar a Cifuentes, se ha referido a su posición al respecto. "Quien enmarque eso en una comunidad autónoma, se equivoca", han sido sus palabras.

La propuesta que ayer expuso se encuadra en su apuesta por "hacer un modelo justo" frente a los que alientan "eso de que una comunidad le paga a la otra, que no es verdad", ha afirmado. Cifuentes, hace semanas, hizo unas manifestaciones en un sentido similar.

La propia Cifuentes, ayer ante los medios, constató que entre sus planes no está bajar impuestos. Lo mismo dijo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Quién dice que no subirá impuestos? Si no se habla de eso; yo los he bajado, como el IRPF o el de Sucesiones", ha indicado antes de lanzar una crítica al PP de Andalucía por su campaña de recogida de firmas o a otros dirigentes del Partido Popular, a favor, a su entender, de que "cada uno se busque la vida".