Díaz pide "celeridad y justicia" en el juicio de ERE porque "hay gente honesta que sufre mucho" como Chaves y Griñán

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha confiado en que el juicio sea rápido, toda vez que ha lamentado que este proceso se ha dilatado "durante demasiados años, ha sido muy lento y largo" y esto "no genera confianza en la justicia", como ha advertido.

Y también ha reclamado la jefa del Ejecutivo andaluz "justicia" en el sentido de que, en su opinión, "hay gente honesta que civilmente han sufrido muchísimo y merecen que, cuanto antes, se pongan las cosas claras y las ponga la justicia determinando quién lo hizo mal, quién actuó de manera delictiva y se separe de quien no lo hizo" porque, como ha agregado, "no me parece justo lo que alguna gente está pasando ahí, especialmente los expresidentes Chaves y Griñán".

Cabe recordar que el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investigaba el caso, dictó auto de apertura de juicio oral contra Chaves y Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros.

En un auto fechado el día 3 de noviembre, el juez abrió juicio oral contra los expresidentes y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'.