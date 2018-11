Díaz: "No es normal que nos acostumbremos a que la voluntad de la ciudadanía no sirva y haya que repetir elecciones"

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, ha asegurado que "nunca" utilizará el voto de la ciudadanía andaluza para bloquear las instituciones. "No es normal que nos acostumbremos a que la voluntad de los ciudadanos no sirva y haya que repetir elecciones", ha subrayado.

"No es normal que las instituciones se bloqueen, no es normal que nos acostumbremos a que la voluntad de los ciudadanos no sirva y haya que repetir elecciones, a que debilitemos el espacio público compartido porque estamos debilitando la democracia, que es el mejor sistema que hemos tenido; no hemos disfrutado de nada mejor", ha sostenido en su intervención.

La candidata socialista ha incidido en que el día después de las elecciones, si tiene la confianza mayoritaria de los andaluces, "tenderá la mano" y hablará con las fuerzas políticas "que estén en el marco de la convivencia y el respeto al marco de derecho".

Díaz, que se ha reunido en Málaga con un nutrido grupo de empresarios junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha reivindicado que la comunidad autónoma ha contado con estabilidad "cuando España no la ha tenido". Así, ha insistido en la importancia de la estabilidad, la confianza y la seguridad y ha pedido que no se haga normal "lo anormal".

Así, ha defendido su campaña "en positivo", sin meterse "con nadie": "He mirado para otro lado en más de una ocasión ante las palabras gruesas y eso ha sido para el día después ser la presidenta de todos los andaluces".

Susana Díaz ha reivindicado su "aval" de cinco años en el Gobierno andaluz y ha insistido en que aunque se han hecho "muchas cosas", quedan "algunas por hacer". "Estoy convencida de la potencia de Andalucía, lo ha demostrado", ha dicho, al tiempo que ha pedido a los empresarios que "pongan en valor y sean buenos embajadores" de la marca Andalucía, dejando claro que no oculta "los problemas, como el desempleo".

En este punto, ha hecho un llamamiento a estos profesionales: "Quienes creáis empleo sois vosotros, pero hay que crear un clima, un hábitat y un ecosistema para que ese empleo se genere a más velocidad y sea de más calidad".

Uno de sus retos, si continúa al frente del Ejecutivo autonómico, es que quienes no conozcan Andalucía inviertan en ella: "Los que nos conocen, invierten y hay que acompañarlo de inversión extranjera. Somos seguridad en la marca España".

En su intervención ha apostado por la construcción sostenible 4.0, pero también "sectores tradicionales como la minería" y ha reclamado para Andalucía inversiones "prioritarias" como el corredor ferroviario mediterráneo "a la misma velocidad que el resto de España" y que "no se renuncie a los dos ramales"; así como continuar con la alta velocidad, "que es fundamental que se impulse".

En este punto, ha aludido a la relevancia de Marbella (Málaga) y ha resaltado la necesidad de conectar por tren la localidad y la capital malagueña, incidiendo en que Marbella es "el escaparate de la Costa del Sol, que es tractora de Andalucía". "Está a nada de Sierra Nevada, de Granada, de Córdoba, de Sevilla y no hay que renunciar a que siga como referencia de Andalucía", ha dicho, pidiendo que se huya de localismos.

Para Díaz, en la próxima legislatura se volverá a impulsar la obra pública, apostará por "aprovechar el sol" de Andalucía y esa potencia fotovoltaica favoreciendo, ha dicho, el autoconsumo familiar y empresarial; además de la economía circular y la azul, la verde, el ámbito biotecnológico y, en el caso de Málaga, ha subrayado la "fortaleza internacional" del Parque Tecnológico de Andalucía, que ha calificado como "uno de los cañones" de la región.

También se ha referido a la I+D+i y ha pedido a los empresarios que le ayuden, incidiendo en que las grandes empresas deberán invertir más mientras que la Administración "tendrá que apoyar más al resto, a pymes, micropymes y autónomos". Díaz se ha comprometido a duplicar las plazas en Formación Profesional Dual, solicitando a los empresarios que le ayuden para impulsarla, lo que, además, contribuirá a incrementar la inserción laboral.

Eliminar las trabas burocráticas es otro de los puntos abordados por la candidata socialista, quien ha considerado que "no tiene sentido que desde el móvil se pueda comprar una cosa, irte de vacaciones y la administración cada año pida los mismos papeles". "Es un gasto enorme también", ha puntualizado, incidiendo en el "potente" sistema de datos de Andalucía en el ámbito sanitario y en que precisamente los datos son "el petróleo de este siglo".

Fortalecer el diálogo social, las garantías recíprocas, el incremento de las exportaciones o la "fortaleza de Andalucía" cuando regresó al mercado de deuda con una emisión de 600 millones de euros en bonos han formado parte este miércoles del discurso de Susana Díaz, quien ha apostado asimismo por que el mercado interno crezca y que pymes y autónomos encuentren un "ecosistema estable que genere confianza".

En definitiva, según la candidata socialista a la Presidencia de la Junta "lo mejor está por llegar": "Cada día me lo hago ver. Andalucía está mejor que hace cinco años pero dentro de cinco años estará mejor. Tiene talento y condiciones".

DOCUMENTO DE LA CEA

González de Lara, por su parte, ha entregado a Díaz el documento elaborado por la CEA de cara a este proceso electoral, 'La empresa como motor del desarrollo social', que recoge 19 líneas de acción y casi 80 propuestas sobre empleo, innovación, competitividad, fiscalidad, sostenibilidad, participación institucional, gobernanza, inversiones públicas o financiación autonómica.

Tras insistir en que en esta campaña se debe hablar "más de empleo", ha agradecido la "labor de escucha y atención a las demandas empresariales" por parte del Gobierno andaluz así como la "voluntad permanente de interlocución" del consejero de Empleo, Javier Carnero.

También ha reclamado el presidente de los empresarios andaluces que los grandes proyectos que se plantean en Andalucía tengan un tratamiento "singularizado, que no privilegiado", ha aclarado, y ha aludido al "gran proyecto en el Campo de Gibraltar" y los diez años de tramitación.

González de Lara ha reiterado la importancia de la estabilidad institucional, sin la cual "no hay libertad de empresa". "Decir esto no es estar a favor de un partido u otro. Andalucía no puede permitirse estar 84 días para investir al presidente o presidenta y lo digo alto y claro", ha sostenido.

Más aún, ha añadido, con otras convocatorias electorales previstas en el mes de mayo: "Nos podemos encontrar con una parálisis". Según el presidente de los empresarios andaluces, tras el día 2 de diciembre, "hay que formar gobierno cuanto antes".