Díaz Tezanos no aclara si apoyaría a Sánchez en Primarias de PSOE pero será "imparcial" para que militancia sea libre

La secretaria general del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, no ha aclarado este miércoles si quiere que Pedro Sánchez se presente a las Primarias del partido, un proceso en el que "va a intentar ser imparcial" sobre los candidatos para que cada militante vote "libremente".

"Creo que hay que dejar a la gente que elija y que vote libremente", ha afirmado Díaz Tezanos, que ha asegurado "entender la preocupación" de los militantes socialistas para que el Congreso "se celebre cuanto antes y puedan elegir libremente a quién quieren que dirija los destinos del partido". "Llegará el momento y cada uno elegirá libremente", ha dicho.

La también vicepresidenta de Cantabria ha sido preguntada si formó parte de la "terna" de unos 70 cargos del partido que ayer se dieron cita en Madrid para pedir a Pedro Sánchez que se presente a las Primarias.

"Yo estoy en la terna del Partido Socialista Obrero Español", ha respondido la líder del PSOE cántabro, que ayer estuvo en Madrid para reunirse con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pero que, según ha confirmado, no acudió a la reunión de esos casi 70 socialistas.

Cuestionada por la posibilidad de que Sánchez se presente a las Primarias y si le gustaría que lo hiciese, Díaz Tezanos ha señalado que éste "no ha tomado la decisión" y se ha limitado a apuntar que ahora "no se está" en ese momento porque no se ha abierto el calendario de presentación de candidaturas.