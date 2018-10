Díaz espera que Tejerina "pida perdón cuanto antes" a los niños andaluces que "no son inferiores ni de peor calidad"

Todo ello después de que este jueves apuntara Tejerina que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía "te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León".

En declaraciones a los periodistas en Palos de la Frontera (Huelva), donde se ha reunido con la comunidad de regantes de la localidad, y preguntado por este asunto, Díaz ha remarcado que tras "haber pasado 24 horas sin ni siquiera pedir disculpas a los niños, a los padres y madres y a una comunidad educativa, con más de 100.000 maestros y profesores de primer nivel, se califican ellos solos", refiriéndose al PP.

A su juicio, "la política no puede ser esto" y una campaña electoral no se puede basar en "insultar y ofender al adversario y a un territorio como Andalucía, hecho de hombres y mujeres que trabajan diariamente, y a una comunidad educativa, que ha conseguido que la diferencia entre la educación pública, privada y la concertada sean las mínimas, y que está formando a las mejores generaciones de Andalucía".

"Los ingenieros, que hacen que seamos referentes en aeronáutica, y los médicos que hacen que Andalucía sea líder en trasplantes, o los magníficos profesionales del sector agroalimentario que nos han convertido en una potencia internacional, no se merecen que se insulte a la educación pública, que los ha formado y ha garantizado la igualdad de oportunidades".

Por ello, ha considerado que "cuanto antes entiendan que así no se pueden ganar la confianza de los andaluces y que hacer política no es insultar a un territorio, a lo más sensible que tenemos, que son nuestros niños, les irá mejor, y cuanto antes abandonen el desprecio, desdén hacia Andalucía y el mirarnos por encima del hombro, también les irá mejor".