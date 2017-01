Díaz sobre el tuit del PP de Madrid: "Haga lo que haga me coge el toro"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy sobre el tuit del PP de Madrid que contrapone su gesto serio con el semblante sonriente de Cristina Cifuentes que ella no está para "tonterías" y que haga lo que haga le "coge el toro".

"Yo no estoy para tonterías; cuando vine el 12 de octubre me decían que me reía mucho con Rajoy y hoy que estoy seria ¡Haga lo que haga me coge el toro!", ha quitado importancia la presidenta de la Junta de Andalucía, preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión.

Tras subrayar que para ella la cumbre de hoy ha sido una "reunión formal con temas de enjundia", en la que ha pretendido aportar "soluciones" y que los ciudadanos vean que ha sido "útil" para ellos, ha recalcado que con "tonterías", "chascarrillos" y "tontadas" como esa no piensa "perder el tiempo".

El Gobierno andaluz ya había presentado anteriormente su malestar ante el tuit difundido por el equipo de Cifuentes con la foto de ambas en la Conferencia de Presidentes y el mensaje "cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no".