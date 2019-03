Díaz critica que Moreno anuncie Ley de Concordia sin admitir que quitará la de Memoria como "peaje" de Vox

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Sevilla, ha manifestado que lo que está ocurriendo es "bochornoso", con un presidente de la Junta diciendo que va a sacar una Ley de Concordia "por no reconocer que va a derogar" la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática, que se aprobó sin ningún voto en contra en el Parlamento.

Ha añadido que el presidente tiene que empezar por "reconocer la verdad", que uno de los "peajes" que le puso Vox para apoyarlo como presidente de la Junta era que se derogara la Ley de Memoria Histórica. "Quien tiene la sartén por el mango y manda en el Gobierno andaluz es el socio que no está dentro y que está diciendo que las cosas no van al ritmo que quiere ni se están haciendo como quiere", ha apuntado Díaz en referencia a Vox.

Esa formación, según ha añadido, le está pidiendo al Gobierno de Moreno que quiere ver resultados antes de las dos citas electorales próximas, las generales de abril y las municipales de mayo, y que tiene que "correr ya" para derogar una ley que repara a las víctimas, que da el derecho al descanso a los familiares para que puedan dar sepultura a sus seres queridos, y que busca la verdad y la justicia.

Por su parte, ha criticado que Ciudadanos siga diciendo que lo que firmó el PP-A con Vox no le vincula, cuando esa formación tiene que ser consciente de que hoy no estaría en el Gobierno si lo que firmaron ambas formaciones no se hubiera llevado a cabo.

"Esto es un esperpento, fruto de un Gobierno frágil, que no ganó las elecciones y que fue sólo un puro pacto de interés de las dos derechas y la extrema derecha, ese trifachito que gobierna Andalucía", según Susana Díaz.

Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía que PP-A y Cs han puesto sobre la mesa para suprimir los aforamientos en la comunidad, ha manifestado que Moreno se tiene que dejar de "cuentos" y decir para qué quiere cambiar el Estatuto y con quiénes, "si es solo para los aforamientos o si es para darle también gusto a Vox, que pidió con claridad la devolución de las competencias de educación y sanidad".

Asimismo, ha criticado que Moreno aún no haya aclarado si en el caso de que un miembro de su grupo parlamentario se vea ante el "privilegio inaceptable", según ha dicho el propio presidente, de tener aforamiento, le pedirá que renuncie al escaño para someterse a un tribunal ordinario y no al TSJA.

"Si no lo hace, esto son cortinas de humo para no reconocer la verdad, que esto es el ancho del embudo y que busca normas para los demás, pero después le tiemblan las piernas cuándo las tiene que aplicar en su casa", ha señalado Susana Díaz.