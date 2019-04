Díaz lamenta que la Junta ha hecho "lo más inmoral e indecente" en política, que es "jugar con muertos"

En un acto sobre el 40º Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, en el que ha apoyado a Rogelio Pinto, el candidato socialista de la localidad, junto al secretario del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, Díaz ha insistido en explicar que "fue el actual presidente de la Junta el que sacó con su firma a las cuidadoras del sistema de la Seguridad Social para que en el futuro no tuvieran una pensión".

En este sentido, ha subrayado que "ha tenido que ser un Gobierno socialista el que devuelva el derecho", para enfatizar que "el 21 por ciento de los dependientes que se atienden en España están en Andalucía", lo que supone que "solo en la comunidad andaluza se atiende a más gente que en Madrid, Galicia y Murcia juntas" porque "nos enfrentábamos a los problemas y poníamos los recursos", ha aseverado, sin embargo, "la derecha quiere demostrar" que se trata de una ley "que no es sostenible".

Igualmente, la secretaria general del PSOE-A ha subrayado que es "defensora de que hay que avanzar más en la dependencia", ya que "el modelo actual no puede ser el límite" porque todos los dependientes "no son iguales", ejemplificando que el enfermo de alzheimer en grado máximo "no es suficiente con la cuidadora, por lo que hay casos que requieren más apoyos tanto para el dependiente como para el cuidador".

