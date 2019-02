Díaz Ayuso espera a que Pepu Hernández dé explicaciones sobre su sociedad pero evita "crucificarle" antes de tiempo

Así lo ha dicho, en declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno del presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España-FAPE, Nemesio Rodríguez, y al ser preguntada por si cree que debe seguir aspirando a las primarias.

"Espero que dé las explicaciones oportunas, ahora es pronto para saber qué hay, es él el que tiene que aclararlo", ha indicado Díaz Ayuso, quien ha reconocido que los entramados de las sociedades "hay veces que todo está claro y otras veces no". "No voy s salir a crucificarle sin tener todos los datos porque de esta manera no vamos a animar a venir a la política", ha considerado.

Lo que sí lamenta Díaz Ayuso es que "alguien de su talla política acabe en un proyecto que a lo más que puede aspirar es pactar con Podemos y entregarse al peor proyecto". Para la candidata, el PSOE en el Ayuntamiento es "nada". "Es un partido inexistente sin rumbo y lo que hace es abrazar a Pablo Iglesias a cambio de nada", ha insistido.