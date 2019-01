Díaz Ayuso reivindica al PP como "el muro de contención de la izquierda en Madrid": "Vamos a conquistar el futuro"

"Diremos 'no' al odio, diremos 'no' al sectarismo y diremos 'sí' a Madrid, 'sí' a la libertad y 'sí' a España", ha defendido durante su primer discurso como candidata en el acto de lanzamiento de los aspirantes para Madrid que se celebra este domingo en el Teatro Goya.

Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que su generación es la de "la democracia", de esas personas que han vivido "con consenso, con diálogo" y que lideran actualmente las empresas y que, precisamente, es la que representa a la sociedad madrileña.

Ésta no es la del "comunismo", la de aquellos que "van de nuevos ricos" y han dejado "su barrio, sus vecinos en Vallecas, para instalarse directamente en una mansión millonaria" desde la que pretenden "dividir" y "adormecer a los jóvenes con pagas y con deudas".

"SOCIEDAD LIBRE E INDEPENDIENTE, COMO SOMOS LAS MUJERES"

"Queremos una sociedad libre e independiente, como lo somos las mujeres. No queremos que nos colectivicen en débiles, en pobrecillas, no necesitamos que nos dirijan y que nos protejan estos líderes de la izquierda", ha espetado ante el auditorio.

En este sentido, ha dicho que lo harán con "lealtad" a los votantes que ya se han ido o que parece que se pueden ir pero que sin duda "van a volver a casa", así como con "gratitud" a los que no se han ido, que siempre siguen con el partido. Y es que, tal y como han defendido, "Madrid es del PP o de la izquierda".

La candidata 'popular' ha sostenido que Madrid es la Comunidad "en la que las cosas suceden, el laboratorio de la libertad, la casa de todos". Por ello, ha querido lanzar varios compromisos.

COMPROMISOS

El primero de ellos con los jóvenes madrileños, indicando que es necesario hacer "un contrato social" con ellos para darles todas las herramientas que estén a su alcance para que "lideren su vida a través de sus capacidades" y que no tengan que depender de esa izquierda que les quiere igualar con "pagas".

Para Díaz Ayuso, es necesario "atraer de nuevo el talento", que muchas veces en España no se aprecia. "El empleo y la economía, como siempre, serán la bandera fundamental del PP en estos años. Somos la primera comunidad autónoma, somos el motor de España", ha señalado, para a continuación incidir en el objetivo de "promocionar políticas de conciliación".

"AQUÍ NO VAN A VENIR OTEGIS"

Por otra parte, la candidata ha manifestado que intentará "combatir el odio" que han intentado instalar en las instituciones. "Aquí no van a venir Otegis, aquí no va haber actos promoviendo antisemitismo, aquí no va a haber actos promoviendo el odio hacia otros", ha dicho.

En este punto, Díaz Ayuso ha tenido palabras para Cataluña, una región que echa de menos y a la que ha querido trasladar "todo su apoyo" desde Madrid y decirles que no van a estar solos. Así, ha clamado que se van a centrar en "fomentar la unidad de España, el legado del 78". "Diremos no al odio, no al sectarismo y diremos sí a Madrid, sí a la libertad y sí a España", ha lanzado.

AGRADECIMIENTOS

Díaz Ayuso ha agradecido la confianza deposita en ella del presidente del PP, Pablo Casado, y ha defendido que no le va a fallar y que asume el reto con "enorme responsabilidad y una gran ilusión".

De Casado ha alabado que en seis meses a respondido a las peticiones históricas de los afiliados, entre ellas la de "renovación". "El mundo es de los valientes y tú lo has conseguido. Vamos contigo, sin ninguna duda, a ganar las elecciones", ha manifestado.

La candidata del PP ha recordado que se ha recorrido en los últimos quince años el partido "sede a sede" y que así lo hará también ahora para la presentación de todas las candidaturas de la región. "La Comunidad volverá a tener ese mapa azul, que nos dejo Esperanza --Aguirre--", ha remarcado.