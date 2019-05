Díaz Ayuso, sobre el autobús de HazteOir contra ella: "No me van a dar lecciones de lo que es defender la vida"

En un acto de campaña en la capital, en el que es su distrito, Chamberí, la candidata se ha dirigido a su madre, que estaba presente, para pedirle tranquilidad, ante esos autobuses que tanto le indignan, porque "no van a entrar en la Asamblea de Madrid".

"Se disfrazan de PP pero no lo son, ni lo serán. No me van a dar lecciones de lo que es defender la vida, de lo que es defender que las familias elijan el tipo de vida que quieren", ha remarcado. Este es un mensaje que, a su parecer, no entienden "los extremos" pero que quien la conoce sabe lo que ha luchado y los valores en los que se ha educado.

Díaz Ayuso ha remarcado que "ni con autobuses, ni con amenazas, ni con insultos, ni con ataques..." nunca ha estado "tan segura". En este punto, ha reivindicado que su partido es "un partido de mayorías" porque siempre han sabido lo que las personas querían, "que era vivir a su manera".

"Así es como hemos gobernado el Ayuntamiento y la Comunidad porque entendimos que los españoles que vienen a Madrid quieren vivir a su manera", ha remarcado.