Díaz Ayuso acusa a Carmena de usar edificios públicos "de manera electoralista" con el vídeo en la Plaza Mayor

Así se ha referido en Twitter la política del Partido Popular respecto al vídeo proyectado ayer en la fachada de la Casa de la Panadería, en el que se mostraron en gran tamaño fragmentos de los 'papeles de Bárcenas' y luego una foto de Pedro Sánchez y Albert Rivera saludándose con la leyenda 'Pero tampoco te conformes'.

Ayuso augura que a Carmena "le quedan los días contados" y añade que ellos "cuántas cosas podrían decir del PP de Madrid y cuántas vergüenzas de la oposición podrían proyectar a través de las cuentas de las Comunidad y las fachadas de sus edificios". "Pero entendemos que los medios públicos no son nuestros y no pueden utilizarse contra el adversario", ha concluido.

En un acto en Móstoles, Díaz Ayuso ha ahondado en esta misma argumentación asegurando que "Madrid no es Cataluña y los ciudadanos de Madrid no pasan por estas cosas". "Carmena quiere hacer de Madrid lo que Colau está haciendo de Barcelona, una ciudad sin ley en la que se premia al que no paga impuestos, donde se está fomentando la crítica contra la Policía Local, los servicios públicos cada vez están peor gestionados y utilizan sin ningún rubor ni pudor los medios de todos los ciudadanos, como son las fachadas de los edificios públicos para hacer electoralismo y propaganda contra los adversarios políticos", ha apuntado.

La aspirante 'popular' a la Comunidad ha indicado que los madrileños son "muy exigentes con los espacios de libertad y por esos motivos les queda poco tiempo y se van a ir a su maldita casa y se van a llevar el totalitarismo y esas ofensas y la utilización de los servicios públicos con ellos", ha apostillado.

Ayuso ha confirmado también que está hablando con el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre este tema. "No se puede consentir utilizar las fachadas de los servicios públicos, como está haciendo Sánchez con las redes sociales de la Moncloa para vender su electoralismo. Si yo tuviera que sacar a Sol la factura que anda rondando por Internet donde se veía la financiación de Podemos, quería ver su respuestas. Nosotros no somos así, pero no nos vamos a quedar callados y esto les va a costar caro", ha concluido.