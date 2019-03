Política

http://www.teinteresa.es/politica/Diana-Quer-informacion-autopsia-adicional_0_2197580293.html

El padre de Diana Quer pide que no se publique información sensible de la autopsia para no generar "un dolor adicional"

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha pedido este viernes que no se publique información sensible sobre el contenido del informe de la autopsia de su hija para no generar "un dolor adicional innecesario a una familia ya destrozada".